De una vez por todas podemos saber cómo, cuándo, y dónde ver nuestro amado fútbol peruano. Tras la confirmación hecha de manera extraoficial por la Federación Peruana de Fútbol, podemos entender cómo manejarán todo de ahora en adelante. Los clubes que reclamaron el tema económico, no estarán tan conformes con lo que se decidió puertas adentro. Vamos a poner una serie de datos, que seguramente el hincha lo entenderá a la perfección. Porque los protagonistas explican de forma correcta, lo que viene pasando en estos momentos en la VIDENA.

¿Qué canal transmitirá la Liga 1 – 2025?

La información apareció primero en Radio Programas del Perú, en una especie de boletín donde apunta el medio de comunicación, los detalles sobre la decisión final que se tomó recientemente: “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió respetar el contrato de los derechos televisivos de la Liga 1 Te Apuesto con 1190 Sports luego de una auditoría legal, según pudo conocer RPP en las últimas horas. El siguiente paso entre las partes se llevará a cabo en una mesa de diálogo para tratar la deuda de 1190 Sports y la propuesta de rebaja en los ingresos 2025”.

¿Por qué continuarán con 1190 Sports?

Para entender un poco más, el periodista Enrique La Rosa de Movistar Deportes, contextualizó todo en la última edición de Al Ángulo: “Lozano les explicó que como no hay una oferta de un postor distinto a 1190 Sports, sabemos que el postor distinto es el Consorcio Fútbol Perú, que le dijo ‘yo no voy a negociar contigo si tienes contrato con alguien’ o sea si tienes contrato con alguien no te voy a decir ni monto, ni número, ni nada. Y Lozano dijo, bueno si no tengo el conocimiento de una oferta, no resolvamos con 1190 Sports”.

Vuelve la Liga 1 por L1 MAX. (Foto: Liga 1).

¿GOLPERU estuvo cerca de pasar la Liga 1?

Para el popular Kike, conductor de Fútbol Champán, es un tema que seguramente irá trayendo problema en un futuro. Pero por ahora, esa es la decisión que tomó la Federación Peruana de Fútbol, asumiendo una serie de riesgos, quizás innecesarios: “Se invitó a cinco clubes: Sporting Cristal, Alianza Lima, Cienciano, Alianza Atlético, y Alianza Universidad; y les mencionó que van a seguir con 1190 Sports. Hay un tema porque no hay garantía, es decir, si no llegan a los números de 1190 Sports no hay algo que respalde que le paguen a los clubes”.

Por último, apareció una novedad que no gusta en los clubes del fútbol peruano. Porque se trata de la economía que se vería trastocada por esta empresa que todavía no llega a la solvencia esperada: “Había trascendido de que 1190 Sports pagará un monto inferior a la del año pasado, pero para eso se debe firmar un nuevo acuerdo, entonces quedaron de que no, simplemente que por ahí no se va a pagar puntual si no habrá un retraso en el pago. Es un futuro incierto para la Federación”. Se viven momentos tensos en la interna de la FPF.