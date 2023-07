Estando en la opinión de todos los programas deportivos, Paolo Guerrero es el tema a tratar. Ahora pasando por Al Ángulo, el periodista Pedro García comentó qué pasaría si llega a Alianza Lima.

Recordando que hubo un interés de Alianza para fichar a Guerrero, el delantero al final prefirió jugar en Avaí de Brasil y luego se fue a Racing de Argentina.

Prolongando más de lo deseado quizá su regreso a Alianza, el hincha, la dirigencia y el pueblo íntimo terminó de alguna forma molesto con el delantero.

En ese sentido, el periodista Pedro García se animó a realizar un postulado para comentar qué pasaría, según él, si Paolo Guerrero llega a Alianza Lima.

GARCÍA VE A GUERRERO EN ALIANZA

Comentándolo durante la última emisión del programa Al Ángulo, Pedro García empezó a relatar una serie de situaciones que para él podrían tener una conexión.

“¿Habrá alguna conexión entre la salida de Paolo Guerrero de Racing y Alianza Lima? Me hizo ruido que haya renunciado. No tendría que irse. Si se va, me cuesta creer que no tenga un plan alternativo”, comentó el hombre de prensa.

En esa línea, el periodista continuó con su comentario y mencionó que pasaría si el ‘Depredador’ juega en La Victoria.

“Yo creo que si Paolo Guerrero ficha por Alianza Lima, al primer gol los hinchas se olvidan de cualquier cosita que hubo en el camino y lo recibirían. Sería muy fácil negociar con él”, cerró el hombre de prensa.