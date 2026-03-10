Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

EN VIVO Y GRATIS: Atalanta vs Bayern Múnich de Luis Díaz por los octavos de final de la Champions League

Atalanta enfrenta a Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
EN VIVO: El minuto a minuto de Atalanta vs Bayern Múnichi
© Composición BolavipEN VIVO: El minuto a minuto de Atalanta vs Bayern Múnichi

Este martes 10 de marzo de 2026 comienza la ida de los octavos de final de la Champions League con el partido entre Atalanta y Bayern Múnich. El equipo de Luis Díaz fue el segundo clasificado de la tabla general y es uno de los favoritos a quedarse con la ‘Orejona’.

Por otro lado, Atalanta ya demostró qué es un rival fuerte cuando está en su casa. En los 16avos eliminó a Borussia Dortmund, tras perder dos 2 a 0 en la ida. El equipo de Bérgamo logró remontar la serie y acabó ganando a los alemanes 4 a 1 con un penal en el final.

Encuesta

¿Cómo sale el partido?

Ya votaron 0 personas

¡Última hora! Atlético Nacional define quien será su DT para esta temporada

ver también

¡Última hora! Atlético Nacional define quien será su DT para esta temporada

Publicidad

¡ATALANTA VS BAYERN MÚNICH EN VIVO!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto entre Atalanta y Bayern Múnich por la Champions League.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Nadie lo conoce: el Bayern Munich ya eligió al heredero de la 11 de James Rodríguez
Europa

Nadie lo conoce: el Bayern Munich ya eligió al heredero de la 11 de James Rodríguez

La confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles de Luis Díaz
Bundesliga

La confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles de Luis Díaz

Schweinsteiger tuvo su fiesta en Alemania y volvió a jugar con Bayern Múnich
Europa

Schweinsteiger tuvo su fiesta en Alemania y volvió a jugar con Bayern Múnich

Anuncian un fichaje bomba de PSG en Munich
Europa

Anuncian un fichaje bomba de PSG en Munich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo