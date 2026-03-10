Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

¿Por qué César Farías no está en el banquillo en el partido de Botafogo vs Barcelona SC?

Barcelona SC no tendrá a su DT en el partido ante Botafogo por la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
¿Por qué César Farías no dirige ante Botafogo en la Copa Libertadores?
© Imago/ Edit BV¿Por qué César Farías no dirige ante Botafogo en la Copa Libertadores?

César Farías protagonizó una polémica imagen en el partido de Barcelona SC contra Botafogo, donde el DT fue expulsado tras un choque con Barboza. Aunque desde el equipo amarillo “se apeló” para que el DT pueda estar en cancha, no fue así.

¿Por qué César Farías no está en el banquillo en el partido de Botafogo vs Barcelona SC?

En el partido de ida, César Farías vio la tarjeta roja tras el choque con Barboza. El DT quiso discutir con Wilmar Roldán, pero no lo hizo por evitar más fechas de castigo. Si su equipo pasa a los grupos no tendría problema alguno y debería estar en el banco de suplentes.

No deja de ser un problema mayor para Barcelona SC la ausencia de Farías, puesto que, el DT es crucial en cada momento de las pausas para darle ciertas palabras a sus jugadores. Tal y como se vio en el partido ante Argentinos Juniors en ‘La Paternal’.

Tweet placeholder

Por otro lado, también se espera que César Farías esté en Copa Sudamericana, si el equipo amarillo acaba cayendo a este torneo si pierde contra Botafogo. Farías ya ha sido cuestionado por los hinchas, puesto que, este tipo de actitudes le costó una sanción en Ecuador.

El contrato de César Farías con Barcelona SC

Todo Ecuador sorprendido: Moisés Caicedo compra un club y le cambia el nombre a “Niño Moi 23”

ver también

Todo Ecuador sorprendido: Moisés Caicedo compra un club y le cambia el nombre a “Niño Moi 23”

César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2026. El entrenador tiene en su contrato varias cláusulas de salida, aunque de momento, ninguna de estas se visualiza para aplicarla. Una de las más importante es la posible salida a la Selección de Venezuela.

Publicidad

¿Qué canal pasa Botafogo vs Barcelona SC?

Al igual que en la ida, el partido de Botafogo vs Barcelona SC se podrá ver por las siguientes señales: ESPN, Disney+ Premium, Pluto TV y también la señal abierta de YouTube Telefé.

Encuesta

¿Le hará falta César Farías a Barcelona SC?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • César Farías cumplirá una sanción tras ser expulsado por un choque con el jugador Barboza.
  • El entrenador venezolano mantiene un contrato vigente con Barcelona SC hasta finales de 2026.
  • Las señales de ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido de vuelta contra Botafogo.
Publicidad
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026

El equipo que pagaría más de 1 millón de dólares para sacar a Spinelli de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

El equipo que pagaría más de 1 millón de dólares para sacar a Spinelli de Independiente del Valle

Este es el único árbitro de Ecuador que estará en el Mundial 2026
Mundial 2026

Este es el único árbitro de Ecuador que estará en el Mundial 2026

¡Atención! Si Emelec clasifica a la Copa Sudamericana este sería su rival
Fútbol de Ecuador

¡Atención! Si Emelec clasifica a la Copa Sudamericana este sería su rival

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo