César Farías protagonizó una polémica imagen en el partido de Barcelona SC contra Botafogo, donde el DT fue expulsado tras un choque con Barboza. Aunque desde el equipo amarillo “se apeló” para que el DT pueda estar en cancha, no fue así.
¿Por qué César Farías no está en el banquillo en el partido de Botafogo vs Barcelona SC?
En el partido de ida, César Farías vio la tarjeta roja tras el choque con Barboza. El DT quiso discutir con Wilmar Roldán, pero no lo hizo por evitar más fechas de castigo. Si su equipo pasa a los grupos no tendría problema alguno y debería estar en el banco de suplentes.
No deja de ser un problema mayor para Barcelona SC la ausencia de Farías, puesto que, el DT es crucial en cada momento de las pausas para darle ciertas palabras a sus jugadores. Tal y como se vio en el partido ante Argentinos Juniors en ‘La Paternal’.
Por otro lado, también se espera que César Farías esté en Copa Sudamericana, si el equipo amarillo acaba cayendo a este torneo si pierde contra Botafogo. Farías ya ha sido cuestionado por los hinchas, puesto que, este tipo de actitudes le costó una sanción en Ecuador.
El contrato de César Farías con Barcelona SC
César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2026. El entrenador tiene en su contrato varias cláusulas de salida, aunque de momento, ninguna de estas se visualiza para aplicarla. Una de las más importante es la posible salida a la Selección de Venezuela.
¿Qué canal pasa Botafogo vs Barcelona SC?
Al igual que en la ida, el partido de Botafogo vs Barcelona SC se podrá ver por las siguientes señales: ESPN, Disney+ Premium, Pluto TV y también la señal abierta de YouTube Telefé.
En síntesis:
- César Farías cumplirá una sanción tras ser expulsado por un choque con el jugador Barboza.
- El entrenador venezolano mantiene un contrato vigente con Barcelona SC hasta finales de 2026.
- Las señales de ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido de vuelta contra Botafogo.