Hoy por hoy es el dolor más grande en el corazón de los hinchas de Universitario de Deportes, porque estaba destinado a ser uno de los grandes referentes a nivel histórico. Pero por su mejoría, tiene que dejar la casa que lo acogió durante dos años de manera exitosa. Donde logró ser bicampeón nacional, y dejar una huella en el corazón de todos los fanáticos merengues. Sin embargo, nada de eso hará que se quede un tiempo más. Sabe bien que este tipo de oportunidades no las puede dejar de lado, y solo queda aprovechar. Por esa razón, se responde a la pregunta, ahora mismo, si continuará o no con los actuales monarcas de la Liga 1.

¿Rodrigo Ureña ya se fue de Universitario de Deportes?

En una conferencia de prensa, el presidente, como se le conoce popularmente a Jean Ferrari. Comentó lo que pasa ahora mismo con el futbolista ex América de Cali en Colombia. Quien es tendencia ahora mismo por su salida inesperada: “Estamos en ese proceso de trámites, esto ha sido una propuesta que llegó de un momento para otro. Belgrano está aplicando el pago de la cláusula de salida. Agradecidos a Rodrigo (Ureña), ya es parte de la historia del club. El hecho de que estemos vendiendo, de alguna manera, a un futbolista extranjero, también nos llena de satisfacción”.

Para el administrador temporal, solo existe una gratitud infinita por todo lo que entregó El Pitbull a Universitario de Deportes en estas dos temporadas: “Estamos agradecidos, satisfechos con lo que pudimos conseguir con Rodrigo, habiendo salido bicampeones con él, y ahora busca nuevos rumbos para sus objetivos personales, él quiere llegar a la selección chilena y hay que respetar esa postura. No estamos para cortar alas a nadie, al contrario, estamos para ayudar a que esos sueños se hagan realidad, ¿qué podríamos decirle a Rodrigo? Solo gracias, el agradecimiento eterno porque es ya parte de la historia de la institución”.

Rodrigo Ureña bicampeón nacional. (Foto: Liga 1).

¿Por qué Rodrigo Ureña se marcha a Belgrano de Córdoba?

Dentro del programa de YouTube, Desmarcados, se dieron una serie de conceptos donde la mayoría coincidieron. Llegando a un pensamiento único, de cara a entender la decisión de Rodrigo Ureña: “Para mí tiene que ver con una posibilidad en futuro cercano con la Selección chilena y esa creo que es la razón principal porque Belgrano este año no tiene participación en Copa Sudamericana o Libertadores, o sea, no va a participar en torneos internacionales y no es el más grande ni el segundo más grande en Argentina”.

¿Cuánto pagará Belgrano a Universitario por Rodrigo Ureña?

Belgrano debe pagar próximamente 600 mil dólares a Universitario por el pase de Rodrigo Ureña. El cuadro de Córdoba tiene un plazo de 48 horas para efectuar el abono de la cláusula de salida, de lo contrario el volante chileno seguirá en Perú, aunque ya se dieron las despedidas formales. Rodrigo Ureña tiene 31 años y jugaba en Universitario de Deportes, hasta hace muy poco. Pasando casi toda su carrera en el fútbol de Chile, también mostró su talento en Colombia y Perú, ahora lo hará en la misma sintonía pero con camiseta del pirata en Argentina.