Esto dijeron en Universitario por la salida de Ureña

Universitario de Deportes ahora mismo está viendo la oportunidad de sumar jugadores que le den un salto de calidad de manera inmediata. Saben que con la salida de Rodrigo Ureña, de un momento a otro, pierden bastante porque se trata de un referente absoluto. El volante chileno se marcha hacia Belgrano de Córdoba como bien saben los hinchas. Por eso, nace la pregunta sobre si buscarán en tienda crema un reemplazo de manera inmediata. Siendo el entrenador quien dio la respuesta más clara a todo lo que se quiere saber.

¿Universitario de Deportes traerá un reemplazo de Rodrigo Ureña?

Abordado por los medios de comunicación deportivos, Fabián Bustos explicó que la salida sorprende a todos: “Que Dios lo bendiga y le vaya muy bien. Estamos muy contentos con todo lo que dio al club. De la nada, salió de un día para otro, así es el fútbol”. Líneas después se le preguntó por lo que haría el club para poder reemplazar la zona donde juega Rodrigo Ureña, siendo bastante más reservado: “Vamos a ver”. Señaló el entrenador argentino, quien ahora mismo debe estar trabajando en silencio, pero de manera intensa para no perder la jerarquía ganada en los últimos años.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su salida de Universitario?

El Pitbull, popularmente llamado así por los hinchas merengues. Se mostró tranquilo por todo lo que consiguió en poco tiempo, y trascendió jugando a la pelota. Enamorando corazones del hincha crema: “Estoy contento por este paso en mi carrera. A la vez, muy agradecido de lo que ha sido Universitario conmigo, con mi familia. Se portaron siempre muy bien, fueron muy respetuosos, me dieron su cariño. Me despedí de mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes; estuve con Jean Ferrari también. Le agradecí por su gestión desde que llegué, fue muy buena. Fue un día lleno de emociones, especial porque no es fácil despedirse de un club que para mí ha sido mi casa”.

Rodrigo Ureña bicampéon del fútbol peruano. (Foto: Universitario).

Exponiendo también que algún día, si piensa regresar a la “U”, estará todo en orden por la gran relación que tienen en la interna del bicampeón nacional: “Por lo que hablé con ellos, tengo las puertas abiertas. Es un club que me ha dado mucho, que me ha hecho sentir especial. Soy consciente de todo lo que generan, me voy con mucho cariño, y sepan que el cariño es mutuo. Hay decisiones que no son fáciles en la vida y, sin embargo, trato de hacerlo de la mejor forma, siempre pensando en el futuro de mi familia y mis hijos”.

¿Hasta cuándo tenía contrato Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña tenía contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando al cuadro crema en la temporada 2023, el volante de Chile renovó su vínculo en diciembre y quedó listo para afrontar la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores en el 2025. Rodrigo Ureña tiene 31 años y juega en Universitario. Pasando casi toda su carrera en el fútbol de Chile, también mostró su talento en Colombia y ahora lo hace en Perú. Ahora que se va a Belgrano de Córdoba, seguramente cambiará todo el interés del Perú hacia el popular mediocampista.