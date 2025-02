Ahora mismo, es considerada como la noticia más fuerte del día en el Perú. Porque se trata de un posible regreso inesperado al ciento por ciento, de un jugador que recién se despidió, pero por situaciones que van más allá, es que pegaría la vuelta a Universitario de Deportes. Sí, así como lo leen. Se trata de un capítulo más en el caso de Rodrigo Ureña. Quien ahora mismo es protagonista, una vez más, de la situación más comentada por todos. Te pasamos a explicar todo lo que se conoce hasta este momento, sobre el ex América de Cali y Deportes Tolima.

¿Rodrigo Ureña puede volver a Universitario de Deportes?

La periodista Darinka Zumaeta expuso la situación que está viviendo ahora mismo El Pitbull. Mediante su cuenta de Twitter, destacó lo que está pasando con el jugador que hace poco nada más se despidió de los merengues con palabras muy emotivas: “Si bien Rodrigo Ureña pasó exámenes médicos y físicos, hoy hay problemas con su fichaje a Belgrano. Aún no lograron inscribirlo y tampoco realizaron la transferencia. De no solucionar todo hoy mismo, el volante chileno regresará a Perú para continuar en Universitario”.

Situación que se venía hablando en estos últimos días desde las diversas redes sociales, porque desde Argentina no había una luz de pago, lo cual termina generando un malestar. Supuestamente, el club argentino tenía 48 horas para poder pagar ese dinero establecido. El cual ascendía a los 600 mil dólares. Sin embargo, el día de hoy es clave, para saber el futuro real de Rodrigo Ureña. Quien ya hizo todo desde su parte, para poder jugar en Belgrano de Córdoba. Siendo, una de las salidas más comentadas recientemente, por cómo se fue dando todo.

¿Qué dicen en Belgrano sobre Rodrigo Ureña?

El entrenador principal, Walter Erviti, fue claro cuando le preguntaron sobre la situación del volante chileno. Quien todavía no fue presentado como principal refuerzo: “Todavía no es un jugador inscrito en el club, así que esperemos que se cierre la operación y, a partir de ahí, veremos cómo está y qué decisión tomamos. Este club trabaja en equipo. Acá no se piden cosas ni se toman decisiones de forma unilateral. Entendimos que faltaban jugadores en esa posición para generar más competencia, y bienvenida sea la llegada de un compañero más”.

¿Rodrigo Ureña volverá a Universitario de Deportes?

Por otra parte, la información por parte del club, la presenta el usuario Piratismo en su cuenta de Twitter, donde apuntan lo que se comenta desde la interna cordobesa: “Por el momento, Universitario no recibió el pago. Desde Belgrano confirman que lo han hecho, en tiempo y forma. El jugador ya está en Córdoba y entrena de manera diferenciada. Lo único que le falta a Belgrano es tener otro problema”. Son horas claves las que se estarán viviendo en los próximos instantes. Donde el gran protagonista es Rodrigo Ureña, sin duda alguna, por todo lo que trasciende en su presente.