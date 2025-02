Santiago González decidió su futuro tras saber que es el jugador más caro de Perú

No cabe ninguna duda que Santiago González es uno de los jugadores más trascendentales de la actual Liga 1 de Perú temporada 2025. Brillando en el año 2024 con Sporting Cristal luego de anotar 14 goles y brindar 23 asistencias en 34 partidos, su talento ha sido reafirmado luego de marcar un gol en el cotejo ante Alianza Universidad por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025.

Así pues, sabiendo que tiene el talento de su lado, ahora Santiago González también conoció que es el jugador más caro de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Alcanzando el valor de 2 millones de euros, según Transfermarkt, el volante podría dejar el cuadro de Sporting Cristal y migrar a un fútbol mucho más competitivo. Dejando atrás las ofertas de Universitario y Alianza Lima, el extremo reveló su verdad.

¿Santiago González deja Sporting Cristal?

Santiago González jugando en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Hablando en una charla con ‘Sin Cassette’, Santiago González reveló que se queda en Sporting Cristal: “La verdad que no tuvimos propuestas. Yo no tuve ninguna propuesta que me hayan llamado a mí, no sé si al club. Pero la verdad que acá estoy cómodo, me estoy sintiendo muy bien y estoy contento. Hubo sondeos, pero nada concreto. Voy a seguir acá a jugar la Copa y después vamos a ver si viene algo. Sino me quedo acá y cumplo mi contrato”.

Pues bueno, el contrato de Santiago González está estipulado hasta diciembre del 2026. Con esa fecha como primer límite, el volante está abierto a nuevas ofertas, y a escuchar propuestas, pero estás tendrán que llegar de tal forma que Sporting Cristal acepte y, en ese sentido, se conoció que no le daría el visto bueno a ninguna que sea de ningún equipo de la Liga 1 de Perú.

Mientras tanto Santiago González continuará vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y ya se prepara para el siguiente reto: Sport Boys. El duelo entre los celestes y rosados se dará el próximo domingo 16 de febrero desde las 11:00 AM en el estadio Alberto Gallardo. Chocando por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú, el volante será titular y buscará el gol o dar asistencias.

¿Cuánto vale Santiago González?

Santiago González vale 2 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a la cifra, la que por ahora es la más alta que ha tenido, con la camiseta de Sporting Cristal, el extremo tiene todavía contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto gana Santiago González?

Santiago González gana 20 mil dólares en Sporting Cristal, aproximadamente. Llegando al cuadro del Rímac como uno de los fichajes extranjeros, el extremo ha sabido conquistar Perú y se establece como uno de los mejores refuerzos de la temporada 2024 de la Liga 1.

