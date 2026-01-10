Joao Rojas era el único jugador de Barcelona SC, con contrato, que aún no se presentaba a la pretemporada. Se crearon todo tipo de rumores respecto a su futuro y ahora finalmente se confirmó donde jugará el delantero ecuatoriano para el siguiente año.
Se reveló que ya hay un acuerdo entre Joao Rojas y Barcelona SC para que el jugador vuelve a la pretemporada y se presente a jugar con el equipo. El acuerdo sería económico, ya que el futbolista estaba reclamando más de 4 meses de salarios atrasados.
Asimismo, Eduardo Erazo confirma que a Joao Rojas molestó la salida de Ismael Rescalvo y las decisiones que se vienen tomando en Barcelona SC. El extremo ecuatoriano regresó sobre el final de la temporada 2025 y cambió la dinámica del juego de los amarillos.
Aunque Joao Rojas se presentará para jugar la pretemporada con Barcelona SC, aún no se descarta que el delantero termine buscando un nuevo equipo para la temporada 2026. Uno de los más interesados en su posible fichaje es Liga de Quito.
Son varias las salidas de Barcelona SC para la temporada 2026. Aunque ningún jugador importante se marchó “gratis”. El club ya perdió a jugadores como Octavio Rivero y Janner Corozo, a un precio mucho menor de lo que podía conseguir por venderlos.
Las estadísticas de Joao Rojas con Barcelona SC en 2025
En la temporada 2025, Joao Rojas estuvo lesionado gran parte del año. El extremo apenas sumó 11 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y dio 2 asistencias. Estuvo en cancha más de 600 minutos.
El contrato de Joao Rojas con Barcelona SC
Joao Rojas tiene contrato con Barcelona SC hasta finales del año 2027. Al ecuatoriano le quedan dos años de contrato aún en Barcelona. Sin embargo, así como va la relación con la directiva todo parece indicar que sería complicado que los cumpla.
