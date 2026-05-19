Beccacece no dio la lista pero revelan tres convocados de Ecuador al Mundial 2026

La Selección de Ecuador aún tendrá que esperar para su lista de convocados para el Mundial 2026 pero le filtraron tres nombres a Beccacece.

La Selección de Ecuador tendrá que esperar hasta el 1 de junio para conocer la lista de convocados oficiales para el Mundial 2026, sin embargo algunos nombres se van conociendo. Revelan tres jugadores que, salvo lesión, estarán en la lista.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece dio a conocer que el arquero Omar Carabalí y Jordy Caicedo están en la prelista, sin embargo medios locales ratificaron que estarán en la lista final.

El periodista Reinaldo Romero dio a conocer el tercer jugador que estará en la lista Mundialista y que sería la gran sorpresa. Juan Riquelme Angulo de Independiente del Valle también estará en la lista final.

Con esto son tres jugadores que tienen cierta etiqueta de inéditos que irán a Estados Unidos, México y Canadá. Omar Carabalí recién recibió el ok de FIFA para jugar con Ecuador, Riquelme Angulo recién llevaba llamados como sparring y ahora iría de delantero.

La inclusión de Omar Carabalí responde a que, según radio Sonorama, serán cuatro arqueros los que vayan con la Selección de Ecuador. Hernán Galíndez y Gonzalo Valle son los otros dos porteros fijos en la lista final.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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Jordy Caicedo – Huracán. Foto: Getty.

En resumen