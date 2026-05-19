La preocupación de Thomas Tuchel con la logística de Inglaterra en la Copa del Mundo

El hotel que la FA seleccionó para la estadía de Los Tres Leones en la Copa del Mundo no se encuentra en las mejores condiciones, algo que alarmó al cuerpo técnico de Tuchel.

La Selección de Inglaterra se encuentra a tan solo 29 días de su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y mientras la gran mayoría de los competidores lanzan sus listas definitivas Thomas Tuchel se enfoca en tratar de solucionar un tema trascendental que tiene que ver con la logística de su estadía durante el torneo.

Resulta que el estratega alemán, conforme a un reporte reciente del periódico Bild, está seriamente preocupado por las condiciones del hotel que la FA (federación inglesa) eligió para el alojamiento de los jugadores de los Tres Leones en Kansas City.

Se trata del The Inn at Meadowbrook Hotel, el cual presenta pésimas calificaciones en diferentes sitios de reservas. Según los comentarios de los huéspedes, las habitaciones no están insonorizadas y se escuchan ”ruidos de placer” de otros cuartos, siendo este aspecto un punto que molestó bastante a Thomas Tuchel, pues resalta la importancia del descanso dentro su plan durante la Copa Mundial.

A propósito de esta situación un tanto insólita, las autoridades de la Selección de Inglaterra, al no poder modificar su reserva al estar a tan poco días del inicio de la competencia, piensa enviar kits especiales para que los jugadores descansen en las mejores condiciones posibles. Tendrán cubrecolchones especiales, almohadas a medida, antifaces ergonómicos y tapones para los oídos.

Thomas Tuchel se prepara para dirigir a Inglaterra en la Copa del Mundo. Getty Images.

El grupo de la Selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026

La Selección de Inglaterra encabezará el Grupo L de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El conjunto de los Three Lions iniciará su camino mundialista el miércoles 17 de junio enfrentándose a un duro rival europeo, Croacia, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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El calendario continuará para los británicos unos días después, cuando se trasladen a la costa este de los Estados Unidos. Su segundo encuentro del grupo se disputará el martes 23 de junio frente a la selección de Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Finalmente, cerrará su participación en la primera etapa del torneo el sábado 27 de junio contra Panamá, en un partido que tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

En síntesis