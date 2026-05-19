Roberto Martínez se refirió a cómo gestionar a Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Portugal contó cómo será la conducción del plantel con el Bicho durante la Copa del Mundo.

Ya es oficial. Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo. Atrás quedaron Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Basil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, el Bicho pone el foco en Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde hará, anunciado por él mismo, su último intento por llegar a la gloria máxima con la Selección de Portugal.

CR7 tendrá esta nueva oportunidad luego de la polémica en la que estuvo inmerso en el último certamen global desarrollado en Medio Oriente. Aquella vez trascendieron rumores sobre cortocircuitos con su entrenador Fernando Santos, quien decidió que sea suplente tanto en los Octavos de Final vs. Suiza como en los Cuartos vs. Marruecos (el combinado luso perdió por penales y se despidió de torneo).

A propósito, le consultaron a Roberto Martínez, actual estratega de la Selección de Portugal, cómo gestionará la presencia y el juego de Cristiano Ronaldo durante la Copa Mundial 2026, en la conferencia de prensa que brindó este martes 19 de mayo para anunciar los nombes de los 26 integrantes de la lista definitiva.

“La gestión es algo muy natural. En un Mundial no se sigue un patrón que se ajuste al club, la edad, nada de eso. Todos están concentrados y tenemos que gestionar bien el día a día, eso es todo”, expresó el técnico de Portugal a raíz de dirigir al exdelantero del Real Madrid y de la Juventus.

La última imagen de Cristiano Ronaldo en la Copa de Mundo. Getty Images.

En ese mismo sentido, agregó: ”Podemos hablar de muchos sueños, pero solo tenemos tres partidos para empezar, este es nuestro Mundial. Y tenemos que gestionar estos tres de la mejor manera posible. Ya tenemos mucha información, estamos hablando de casi 40 partidos juntos. Ahora se trata de gestionar al grupo durante el Mundial, algo natural. Tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de nuestros jugadores para hacerlo bien”.

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El grupo de Portugal en la Copa del Mundo 2026

La selección de Portugal quedó emparejada en el Grupo K del Mundial 2026, y jugará la totalidad de sus partidos de la primera fase en Estados Unidos. El combinado luso iniciará su participación el miércoles 17 de junio enfrentando a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston. En ese mismo escenario de Texas, se medirá ante Uzbekistán el martes 23 de junio, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio con un emocionante duelo frente a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.