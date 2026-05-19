Beccacece y la Selección de Ecuador harían un cambio histórico y sorprendente para el Mundial 2026.

Quedan 22 día para que comience el Mundial 2026 y en medio de la espera ahora se supo que la Selección de Ecuador haría un cambio histórico que sorprende a todos los aficionados. Esta decisión de Beccacece apuntaría al número de arqueros que lleve ‘La Tri’.

De acuerdo a la revelación de Radio Sonarama, la Selección de Ecuador llevaría 4 arqueros para el Mundial 2026. El reglamento de la FIFA obliga a que al menos 3 arqueros sean inscritos. Pero ‘La Tri’ apostaría por 4 porteros en una decisión histórica.

Hay varios nombres que suenan para el arco de la Selección de Ecuador, aunque hay dos fijos como Hernán Galíndez y Gonzalo Valle. Los otros dos puestos ahora estarían en disputa de arqueros como Moisés Ramírez, David Cabezas y ahora se une Omar Carabalí.

Carabalí quedó elegible para la Selección de Ecuador después de que la FIFA diera luz verde para su convocatoria. Beccacece los viene siguiendo desde hace varios meses y el arquero que destacó en Copa Libertadores podría ser un nombre convocado.

Hernán Galíndez es el arquero titular de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador presentaría su lista definitiva para el Mundial 2026 el próximo 1 de junio, en el último día que da la FIFA para hacerlo. Esa sería la lista mundialista y ahí se confirmara si Beccacece finalmente decide llevar a 4 arqueros.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador para jugar la Copa del Mundo desde el mes de junio:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

Los arqueros que ha convocado Beccacece

Sebastián Beccacece ha convocado en su ciclo a estos arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, David Cabezas, Moisés Ramírez, Gilmar Napa y también a Cristhian Loor.

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En síntesis:

Sebastián Beccacece convocaría históricamente a cuatro arqueros para disputar el Mundial 2026.

convocaría históricamente a cuatro arqueros para disputar el Mundial 2026. El 1 de junio la Selección de Ecuador presentará oficialmente su lista definitiva de convocados.

la Selección de Ecuador presentará oficialmente su lista definitiva de convocados. Hernán Galíndez y Gonzalo Valle son los dos porteros fijos para el torneo mundialista.