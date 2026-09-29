Es candidato al Balón de Oro, ganó Champions y Mundial y hace 53 partidos no pierde con su selección

Conoce los detalles de la racha de 53 partidos invicto con su selección y la candidatura al Balón de Oro del campeón de Champions y Mundial.

A medianoche del lunes 28 de septiembre se cerró la votación del Balón de Oro 2026 y uno de los candidatos empieza a dar pasos agigantados para quedarse con el premio. ¿Algunos de los motivos? Ganó la Champions League, obtuvo el Mundial 2026 y el invicto con su selección llegó a 53 partidos.

París Saint-Germain es el equipo que está en la cima del fútbol mundial. ¡Y no quiere bajarse! En el periodo que evalúa el Balón de Oro, 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, el protagonista de esta historia ganó cinco títulos con el PSG: Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, Copa Intercontinental de la FIFA y Supercopa de Francia.

En el título de España en el Mundial 2026, este volante tuvo minutos en todos los ocho partidos hasta la final. En cuatro encuentros fue titular, registró un gol contra Bélgica en cuartos de final y sumó un total de 322 minutos. Ahora, su invicto se sigue ampliando cuando la elección del Balón de Oro está cerca, muy cerca.

El candidato al Balón de Oro que lleva 53 partidos sin perder con su selección

Fabián Ruiz y Lamine Yamal. (Foto: Getty)

España le ganó 4-1 a Croacia en la segunda fecha del Grupo C y Fabián Ruiz no solo jugó 57 minutos, también llegó a un invicto de 53 partidos oficiales jugados con la selección española sin perder. Uno de los 30 candidatos al Balón de Oro que tendría méritos más que suficientes para dar la pelea.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: ¿Cuándo se elige al ganador?

El lunes 26 de octubre se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026 y Fabián Ruiz hace parte de los siguientes 30 candidatos a quedarse con el premio en la rama masculina: Lautaro Martínez, Lionel Messi, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vinícius Jr., Luis Díaz, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Rodri, Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, William Saliba, Khvicha Kvaratskhelia, Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Julián Quiñones, Erling Haaland, Bruno Fernandes, João Neves, Nuno Mendes, Vitinha y Sadio Mané.

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