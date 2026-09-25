Alineaciones de Inglaterra y España por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Inglaterra vs. España este sábado 26 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Inglaterra y España
Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford, Nico O'Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Elliot Anderson, James Garner, Harry Kane, Morgan Rogers, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.
España (4-2-3-1): Unai Simón, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Eric García, Fermín López, Fabián Ruiz, Rodri, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.
Suplentes de Inglaterra: Declan Rice, Alex Scott, Marcus Rashford, Trevoh Chalobah, Jason Steele, Jarrad Branthwaite, Kobbie Mainoo, Anthony Gordon, Dominic Calvert-Lewin, Cole Palmer, Eberechi Eze, Lewis Hall, James Trafford, Rio Ngumoha, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Jarell Quansah, Morgan Gibbs-White.
Suplentes de España: David Raya, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Mikel Merino, Ferran Torres, Dani Olmo, Yéremy Pino, Josep Martínez, Aymeric Laporte, Álex Baena, Martín Zubimendi, Pedri, Víctor Muñoz, Roberto Fernández, Iván Fresneda.
La previa de Inglaterra y España: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 28 cruces — Inglaterra ganó 14, España ganó 11 y empataron 4
- Último antecedente: 14/07/2024: España 2-1 Inglaterra
- Próximo partido de Inglaterra: vs. República Checa, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de España: vs. Croacia, martes 29 de septiembre