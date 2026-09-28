Alineaciones de España y Croacia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene España vs. Croacia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan España y Croacia
España viene de ganarle 3-2 a Inglaterra y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Croacia viene de ganarle 2-1 a República Checa y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de España y Croacia
España (4-2-3-1): Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Rodri, Ferran Torres, Álex Baena, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.
Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Stanišić, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Igor Matanović, Franjo Ivanović, Luka Sučić. DT: Slaven Bilić.
Suplentes de España: David Raya, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Mikel Merino, Fermín López, Yéremy Pino, Josep Martínez, Nico Williams, Martín Zubimendi, Pedri, Mikel Oyarzabal, Robin Le Normand.
Suplentes de Croacia: Ivan Smolčić, Josip Šutalo, Lovro Majer, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Ivor Pandur, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Dion Beljo, Marco Pašalić, Josip Mišić, Dominik Kotarski.
La previa de España y Croacia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 11 cruces — España ganó 7, Croacia ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 15/06/2024: España 3-0 Croacia
- Próximo partido de España: vs. República Checa, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Croacia: vs. Inglaterra, sábado 3 de octubre