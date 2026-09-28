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Liga de Naciones

Alineaciones de España y Croacia por la Liga de Naciones: formaciones probables

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Spain vs. Croatia, Liga de Naciones
Spain vs. Croatia, Liga de Naciones

Se viene España vs. Croacia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan España y Croacia

España viene de ganarle 3-2 a Inglaterra y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Croacia viene de ganarle 2-1 a República Checa y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de España y Croacia

España (4-2-3-1): Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Rodri, Ferran Torres, Álex Baena, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.

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Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Stanišić, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Igor Matanović, Franjo Ivanović, Luka Sučić. DT: Slaven Bilić.

Suplentes de España: David Raya, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Mikel Merino, Fermín López, Yéremy Pino, Josep Martínez, Nico Williams, Martín Zubimendi, Pedri, Mikel Oyarzabal, Robin Le Normand.

Suplentes de Croacia: Ivan Smolčić, Josip Šutalo, Lovro Majer, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Ivor Pandur, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Dion Beljo, Marco Pašalić, Josip Mišić, Dominik Kotarski.

La previa de España y Croacia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 11 cruces — España ganó 7, Croacia ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 15/06/2024: España 3-0 Croacia
  • Próximo partido de España: vs. República Checa, sábado 3 de octubre
  • Próximo partido de Croacia: vs. Inglaterra, sábado 3 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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