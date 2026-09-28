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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. Croatia, Liga de Naciones
Spain vs. Croatia, Liga de Naciones

España y Croacia se cruzan el martes 29 de septiembre con la etiqueta de candidatos golpeando la puerta desde el arranque de la Liga de Naciones.

Los dos llegan con puntaje perfecto tras la primera fecha y una victoria acá deja a cualquiera de los dos con chances serias de meterse arriba en la tabla desde temprano.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

España llega envalentonada después de vencer 3-2 a Inglaterra de visitante, un resultado que confirma el gran presente que viene mostrando: antes de eso también le había ganado a Argentina y a Francia. Con un arranque de 3 puntos en su primer partido de esta Liga de Naciones, el funcionamiento colectivo parece sólido y eso alimenta el favoritismo con el que llega a este cruce.

Croacia también suma de a tres en el inicio del torneo, con un triunfo 2-1 como visitante ante República Checa que le dio impulso. Antes había perdido con Portugal, pero se repuso con una victoria ante Ghana que muestra que el equipo no se derrumba fácil. Llega con la misma cantidad de puntos que su rival, algo que promete un partido parejo en lo anímico aunque los antecedentes recientes favorezcan a los españoles.

El historial entre España y Croacia

El historial entre ambos es amplio, con once enfrentamientos en total, y España se impuso claramente: ganó 7, Croacia 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también marca la superioridad ibérica, con 23 tantos a favor contra 12 en contra.

En el cruce más reciente, de 2024, España goleó 3-0. Antes hubo un 0-0 sin goles y un partidazo en 2021 que terminó 5-3 a favor de los españoles. También quedó en la memoria aquel 6-0 de 2018, una de las mayores diferencias entre ambos en la última década.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship
18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League
28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship
15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League
11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League
21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship
18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship
07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies
22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies
04/05/1999 España vs. Croacia 3-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00
Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra, Argentina y Francia.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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