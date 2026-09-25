Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. España por la Liga de Naciones: TV y streaming online

El sábado 26 de septiembre, Inglaterra y España se cruzan otra vez en un duelo que ya tiene historia de sobra entre ambas selecciones. Pocas veces un amistoso o una fecha de Liga de Naciones carga con tanto peso futbolístico como este.
Más allá de los puntos en juego dentro de la Liga de Naciones, el partido sirve para medir el nivel real de dos selecciones que llegan con rachas bien distintas. Es una nueva oportunidad para que la rivalidad histórica sume un capítulo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Inglaterra llega con un andar irregular pero efectivo: viene de golear 6-4 a Francia como visitante, aunque antes había caído 1-2 de local frente a Argentina. Antes de eso había ganado 2-1 en su visita a Noruega, así que el equipo alterna buenos resultados con algún traspié que todavía no logra evitar del todo.
España, en cambio, llega mucho más sólida: encadena tres triunfos consecutivos, incluido un 1-0 como local ante Argentina en su presentación más reciente. Antes había goleado 2-0 de visitante a Francia y también había ganado 2-1 en su casa frente a Bélgica. El envión antes de este partido es claramente favorable para los españoles.
El historial entre Inglaterra y España
El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja inglesa: de 28 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14, España se quedó con 11 y hubo 4 empates. En diferencia de gol también manda el local histórico, con 46 goles convertidos contra 34 de España.
Los últimos cruces muestran paridad total: España se impuso 2-1 en 2024 y también ganó 1-2 en 2018, pero en el medio hubo triunfos ingleses y hasta un empate 2-2 en 2016. No hay una tendencia clara en los resultados recientes, lo que agrega otro condimento al partido.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/07/2024
|España vs. Inglaterra
|2-1
|UEFA European Championship
|15/10/2018
|España vs. Inglaterra
|2-3
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Inglaterra vs. España
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2016
|Inglaterra vs. España
|2-2
|Friendlies
|13/11/2015
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|12/11/2011
|Inglaterra vs. España
|1-0
|Friendlies
|11/02/2009
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|06/02/2007
|Inglaterra vs. España
|0-1
|Friendlies
|16/11/2004
|España vs. Inglaterra
|1-0
|Friendlies
|27/02/2001
|Inglaterra vs. España
|3-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.