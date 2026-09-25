Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. España por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 26 de septiembre, Inglaterra y España se cruzan otra vez en un duelo que ya tiene historia de sobra entre ambas selecciones. Pocas veces un amistoso o una fecha de Liga de Naciones carga con tanto peso futbolístico como este.

Más allá de los puntos en juego dentro de la Liga de Naciones, el partido sirve para medir el nivel real de dos selecciones que llegan con rachas bien distintas. Es una nueva oportunidad para que la rivalidad histórica sume un capítulo.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega con un andar irregular pero efectivo: viene de golear 6-4 a Francia como visitante, aunque antes había caído 1-2 de local frente a Argentina. Antes de eso había ganado 2-1 en su visita a Noruega, así que el equipo alterna buenos resultados con algún traspié que todavía no logra evitar del todo.

España, en cambio, llega mucho más sólida: encadena tres triunfos consecutivos, incluido un 1-0 como local ante Argentina en su presentación más reciente. Antes había goleado 2-0 de visitante a Francia y también había ganado 2-1 en su casa frente a Bélgica. El envión antes de este partido es claramente favorable para los españoles.

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El historial entre Inglaterra y España

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja inglesa: de 28 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14, España se quedó con 11 y hubo 4 empates. En diferencia de gol también manda el local histórico, con 46 goles convertidos contra 34 de España.

Los últimos cruces muestran paridad total: España se impuso 2-1 en 2024 y también ganó 1-2 en 2018, pero en el medio hubo triunfos ingleses y hasta un empate 2-2 en 2016. No hay una tendencia clara en los resultados recientes, lo que agrega otro condimento al partido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies 27/02/2001 Inglaterra vs. España 3-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.