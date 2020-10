David Tennant y Jodie Whittaker protagonizan el nuevo videojuego de Doctor Who

El Señor del Tiempo hará su retorno a la industria de los videojuegos, así fue confirmado por las redes oficiales de Doctor Who, donde se presentó el primer trailer para The Edge of Reality, el título que llegará en 2021 y será la continuación del juego de realidad virtual, Doctor Who: The Edge of Time.

Desarrollado por Maze Theory, BBC Studios y Just Add Water, el nuevo juego en primera persona de Doctor Who nos ubicará justo después de los hechos ocurridos en el primer juego, cuando por los pelos llegamos a salvar la realidad, para contarnos una nueva e intrincada historia.

Por lo que pudimos descubrir, en la historia e The Edge of Reality deberemos ayudar a la Doctora, interpretada por la reconocida actriz Jodie Whittaker, en un viaje en el tiempo que nos llevará por diferentes realidades y, como siempre, nos enfrentará a diferentes retos mentales que deberemos descifrar y completar.

También encontraremos otro actor de alto calibre en el juego, y será David Tennant, interpretando al Décimo Doctor, con quien también colaboraremos en esta nueva entrega de Doctor Who que aparenta ser muy interesante.

A falta de más detalles, sabemos que Doctor Who: The Edge of Reality se lanzará en el segundo cuarto de 2021 para Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC.

Lee También