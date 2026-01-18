Liga de Quito lleva varios refuerzos pero también empieza a pensar en salidas, y ahora dos de sus descartes ya encontraron equipo. Deportivo Cuenca se lleva a dos futbolistas que no entraron en planes de Tiago Nunes.

Melvin Díaz y Yeltzin Erique son nuevos jugadores del Deportivo Cuenca, ambos se irán en condición de cedidos, aún sin trascender si habrá una opción de compra. El objetivo del equipo es que ambos elementos tengan minutos con miras a un posible regreso.

Erique jugó cedido en Orense SC este 2025 pero no fue comprado, ahora el lateral jugará nuevamente cedido. Erique en el 2023 fue subido al primer equipo pero no tuvo continuidad.

Melvin Díaz fue la figura de Cumbayá FC hace dos temporadas pero ante la presencia de Alvarado, Jhojan Julio, Lautaro Pastrán, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray entre otros, no tuvo minutos.

Deportivo Cuenca perdió a Alejandro Tobar y ahora el futbolista pasó a Liga de Quito para este 2025, y los azuayos ahora se quedan con dos elementos de los ‘albos’.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

