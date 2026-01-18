Antonio Casale llamó cobarde a Millonarios por salir a defenderse ante Atlético Bucaramanga

Nuevos nombres, nuevo torneo y se repitió la misma pregunta: ¿A qué juega Millonarios? El equipo albiazul perdió contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Colombiana I-2026 y el rendimiento fue tan malo que el reconocido periodista Antonio Casale los llamó cobardes.

De entrada, a los hinchas de Millonarios les empezó a hacer ruido que el entrenador Hernán Torres pusiera en la formación titular a tres volantes en la primera línea del mediocampo: Rodrigo Ureña, Stiven Vega y Mateo García. Ese planteamiento no le funcionó…

A pesar de que Millonarios comenzó ganando con un gol de Vega, Atlético Bucaramanga fue el equipo que tuvo la iniciativa de atacar en el partido y, con cinco tiros al arco, terminó ganando 2-1. Antonio Casale, reconocido hincha de ‘Millos’, estaba a punto de explotar.

Por este motivo, Antonio Casale llamó cobarde a Millonarios

“Preguntar por qué después de un mes y medio de pretemporada Millonarios sale con un partido planteado de una manera tan temerosa, cobarde, como tan reactiva. Entiendo eso contra River o contra Boca. Claro, nóminas que son mucho más caras que Millonarios, pero… ¿Contra Bucaramanga? (…) Millonarios se llama Millonarios, trajo refuerzos para atacar; si bien muchos no pudieron estar, pero es que el planteamiento del partido desde la formación inicial, más allá de que fue con cuatro defensas y no con tres, fue un planteamiento bastante conservador. Diría que demasiado conservador“, afirmó Casale.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana?

Con la presión que empezó perdiendo en la primera fecha y viene de no clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre de 2025 en el fútbol de Colombia, Millonarios recibirá a Junior de Barranquilla el domingo 25 de enero a las 6:10 P.M. en el estadio El Campín por la segunda jornada de la Liga Colombiana I-2026.

