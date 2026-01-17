Arbeloa, tajante sobre los silbidos a Vinicius, Bellingham y Mastantuono: “Nada que reprochar”

Real Madrid volvió al Bernabéu tras una semana absolutamente movida en cuanto a decisiones se refiere y donde por supuesto el cambio de entrenador hasta la fecha no había traído los resultados esperados. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se alistaban para medir fuerzas contra Levante en un nuevo fin de semana de LaLiga y donde ni mucho menos se quería perder pisada a un Barcelona que se escapaba 4 puntos.

Fecha donde el ambiente de la previa dejaba caer lo que venía por delante. Tras victoria por 2-0, el DT de los merengues habló de los silbidos a todos sus jugadores. Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde y Franco Mastantuono fueron de los que más aire recibieron por parte de las gradas de un recinto donde incluso por momentos se cantó contra la directiva. Arbeloa, tajante.

“Entiendo al 100% que el Bernabéu nos abuchee. Sabemos que deberíamos hacerlo mucho mejor…Nada que reprochar…Exijo a todos los jugadores del Real Madrid que le den mucho más el balón a Vini Jr, que le den muchas más oportunidades…Es uno de los mejores jugadores del planeta”, empezaba en rueda de prensa alrededor de una jornada caliente donde las haya.

No dudó en marcar que es una situacion que define el paso de cualquier jugador por el Real Madrid. Recuerda que en el pasado vivió lo mismo: “A mí también me abuchearon mucho en el Bernabéu cuando era jugador. Esto es lo que hace grande a este club: los altos estándares que establecen los aficionados”.

“¿Por qué el Bernabéu se metió específicamente con Vini? El Bernabéu tiene derecho a su propia opinión. Creo que abuchearon a todos, a mí incluido, es mi responsabilidad…Lo que realmente me hizo feliz hoy es que TODOS los 11 jugadores fueron muy valientes. Estoy muy orgulloso de ellos, todos pidieron el balón y no se escondieron”, finalizaba sobre una jornada que desde hace muchas fechas no se veía en el Bernabéu.

Recordemos que Eder Militao, Ferland Mendy, Trent Alexander Arnolrd, Antonio Rüdiger, Rodrygo, Andriy Lunin y Brahim fueron baja. Todo ello por diferentes lesiones que vienen lastrando la salud de la plantilla y que sin dudas han sido el pan de cada día en los últimos 15 meses. Eso sí, poco parecía importarle esto a una hinchada que en la previa había manifestado la posibilidad de una pitada sonora a jugadores. Hubo silbidos y reproches como nunca.

Tras este choque con marcador de 2-0, Real Madrid tendrá su primera parada del año en la Champions League. Mónaco el día martes por el estadio Santiago Bernabéu será el oponente para intentar meter a los blancos entre los 8 primeros del certamen y evitar así un playoff que supondría 180 minutos más a una plantilla llena de bajas. Los de Arbeloa, ahora mismo, son séptimos en la tabla general con 12 unidades de 18 posibles.

Datos claves

Real Madrid venció 2-0 al Levante en el debut liguero de Álvaro Arbeloa como técnico.

venció al en el debut liguero de como técnico. Vinicius , Bellingham , Valverde y Mastantuono recibieron silbidos de la afición en el Bernabéu.

, , y recibieron silbidos de la afición en el Bernabéu. El Barcelona mantiene una ventaja de 4 puntos sobre el conjunto blanco en LaLiga.

