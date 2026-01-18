Es tendencia:
logotipo del encabezado
NFL

Colombia, cerca de estar en el Super Bowl: Esto le falta a Christian González para llegar a la final de la NFL

Colombia sueña con el Super Bowl gracias a que Christian González y New England Patriots solo deben hacer una cosa para llegar a la final de la NFL.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Christian González lleva tres temporadas en la NFL.
© Getty ImagesChristian González lleva tres temporadas en la NFL.

New England Patriots y Christian González siguen con una épica campaña en la NFL y quedaron muy cerca de que la bandera de Colombia esté en el Super Bowl 2026. Le ganaron a Houston Texans y solo les falta una cosa para poder estar en la gran final del mejor fútbol americano del mundo.

Luego de una temporada regular en la que ganaron la División Este de la Conferencia Americana con marca de 14 victorias y tan solo 3 derrotas, los Patriots y González vencieron 16-3 a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs 2026.

Christian González, de ascendencia colombiana, estaba en protocolo de conmoción tras el fuerte golpe que sufrió en la cabeza durante el último cuarto del juego ante los Chargers. El esquinero pudo salir de este estatus y tuvo un gran partido en la Ronda Divisional de la NFL 2026.

Lo que le falta a Christian González para llegar al Super Bowl 2026

Christian González juega su tercera temporada en la NFL. (Foto: Getty Images)

Christian González juega su tercera temporada en la NFL. (Foto: Getty Images)

New England Patriots venció 28-16 a Houston Texans en un partidazo de González, quien tuvo seis tacleadas, tres tacleadas con asistencia y forzó una pérdida de balón. Ahora, a los Patriotas y al esquinero colombiano solo les falta ganarle a Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana para jugar el Super Bowl LX.

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

ver también

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

¿Cuándo es la final de la Conferencia Americana Denver Broncos vs. New England Patriots?

Con la gran ventaja para New England Patriots que Bo Nix, mariscal de campo titular de Denver Broncos, se fracturó el tobillo derecho y se pierde el resto de los Playoffs, Christian González y los Patriotas irán en búsqueda de una victoria ante los Broncos el domingo 25 de enero a las 3:00 P.M. (hora colombiana) en la Final de la Conferencia Americana para estar en el Super Bowl 2026.

Publicidad

Encuesta

¿En cuál posición juega Christian González?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • New England Patriots debe vencer a Denver Broncos para clasificar al Super Bowl 2026.
  • El partido se disputará el domingo 25 de enero en el Empower Field at Mile High.
  • Christian González buscará frenar a Denver, cuyo mariscal titular Bo Nix sufrió una fractura.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Brady le responde a Mahomes por querer alcanzarlo en títulos de Super Bowl
Nfl

Brady le responde a Mahomes por querer alcanzarlo en títulos de Super Bowl

Brady ataca a la NFL de Mahomes y compañía: ‘Hay mucha mediocridad’
Nfl

Brady ataca a la NFL de Mahomes y compañía: ‘Hay mucha mediocridad’

Dónde VER New England Patriots vs. New Orleans Saints EN VIVO por la NFL 2023
Nfl

Dónde VER New England Patriots vs. New Orleans Saints EN VIVO por la NFL 2023

Atlético Nacional presentó a Eduard Bello y se conoce la fortuna que ganará
Fútbol de Colombia

Atlético Nacional presentó a Eduard Bello y se conoce la fortuna que ganará

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo