Luego de una semana de críticas de parte de hinchas y ex entrenadores, Pervis Estupiñán regresó a la titularidad del AC Milan. El ecuatoriano cumplió 90 minutos contra el Lecce pero su futuro estaría de regreso en la Premier League inglesa.

El portal TalkSPORT, aseguró que el Manchester United está alistando una oferta para fichar a Estupiñán. El lateral estuvo tres años en la Premier League y podría volver apenas un semestre después.

La operación rondaría los 15 millones de euros, una cifra accesible para los ‘red devils’, quiénes están una vez más buscando una refundación deportiva tras malos resultados.

El AC Milan fichó a Estupiñán proveniente del Brighton recién hace unos meses pero su nivel no ha sido el esperado. Equipos de Turquía también lo contactaron para invierno.

Para el ecuatoriano también es importante llegar con continuidad para el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, siendo el lateral izquierdo titular para Sebastián Beccacece.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

En resumen

