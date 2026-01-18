Es tendencia:
Pervis Estupiñán levantó su nivel en el AC Milan pero ya lo ponen en la Premier League

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán recuperó la titularidad en el AC Milan pero su futuro podría estar en otro equipo europeo.

Por Gustavo Dávila

Pervis Estupiñán tendría nuevo equipo en Europa Foto: Getty
Luego de una semana de críticas de parte de hinchas y ex entrenadores, Pervis Estupiñán regresó a la titularidad del AC Milan. El ecuatoriano cumplió 90 minutos contra el Lecce pero su futuro estaría de regreso en la Premier League inglesa.

El portal TalkSPORT, aseguró que el Manchester United está alistando una oferta para fichar a Estupiñán. El lateral estuvo tres años en la Premier League y podría volver apenas un semestre después.

La operación rondaría los 15 millones de euros, una cifra accesible para los ‘red devils’, quiénes están una vez más buscando una refundación deportiva tras malos resultados.

El AC Milan fichó a Estupiñán proveniente del Brighton recién hace unos meses pero su nivel no ha sido el esperado. Equipos de Turquía también lo contactaron para invierno.

Para el ecuatoriano también es importante llegar con continuidad para el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, siendo el lateral izquierdo titular para Sebastián Beccacece.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

Arturo Mina reapareció y regresaría a LigaPro para el 2026

Arturo Mina reapareció y regresaría a LigaPro para el 2026

Pervis Estupiñán – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • Pervis Estupiñán jugó los 90 minutos como titular en el AC Milan ante el Lecce.
  • Manchester United prepara una oferta de 15 millones de euros por el lateral ecuatoriano.
  • El futbolista busca continuidad para el Mundial 2026 bajo el mando de Sebastián Beccacece.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

