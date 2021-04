Elite Dangerous: Odyssey entra en la Fase Dos de su alfa con estas novedades

Elite Dangerous se encuentra en plena etapa alfa de su esperado DLC, Odyssey, que llevará al juego de mundo abierto y ciencia ficción a recorrer fronteras más allá de nuestra imaginación. La expansión nos dejará explorar galaxias y mundos desconocidos, e interactuar con otros jugadores y personajes. Ahora, acaba de hacerse disponible la Fase Dos de la alfa.

La Fase Uno había sido lanzada a fines del mes pasado, y si bien fue disfrutada por sus jugadores, habían quejas sobre algunas mecánicas en particular. Por ejemplo, una adición que no fue bien vista fue la de los taxis espaciales, que nos llevaban de planeta en planeta a través de viajes largos en los que el jugador no podía hacer nada. En esta Fase estos fueron eliminados, y los jugadores recibirán su propia nave espacial.

Cada participante de la alfa recibirá ahora una Cobra Mk III junto con 300.000 créditos para gastar. También recibirán acceso al Dominator, un traje diseñado para el combate. Esto viene bien ya que la Fase Dos introduce las Zonas de Conflicto, donde los jugadores pueden entrar en partidas estilo Team Deathmatch.

Frontier también anuncia que han arreglado montones de problemas técnicos, y ya preparan las próximas dos Fases de la alfa. Podrás ver cómo se dividirá aquí abajo:

Elite Dangerous: Odyssey se lanzará a mediados de año en PC; y unos meses más adelante en Xbox y PlayStation.

Lee También