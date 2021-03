EA Sports habilita los servidores en Argentina para el Ultimate Team del FIFA 21

Luego de años de frustraciones, enojos y decepciones por los problemas de conexión con los servidores internacionales a los que debían conectarse para jugar, los fanáticos del FIFA 21 en Argentina ya pueden disfrutar de sus nuevos servidores locales.

Sin aviso previo ni ninguna notificación por medios oficiales, los jugadores pudieron encontrarse con la grata sorpresa de una conectividad casi instantánea y sin latencia al ingresar hoy a su cuenta de Ultimate Team dentro del FIFA 21, con conexiones que no superan los 20 o 30ms con respecto al nuevo servidor oficial.

Los reportes en realidad llegan por parte tanto de jugadores casuales, con imágenes mostrando su nueva conexión y los ms que muestra el juego, así como personalidades de la escena competitiva, como lo son Carolo, PatanRex o Bolt0k.

QUEREEE ??? Comooo??? DISCULPAMEEE??? LAM CHICOS, 2 de ping pic.twitter.com/Cmy8OPpbtn — Carolo �� (@CaroloVazquez) March 24, 2021

Señoras y señores, tenemos server nuevo en la región. pic.twitter.com/f6R0ljPwOs — Patán (@PatanRex) March 24, 2021

�� Busco juego copado que no tenga servidores en argentina así puedo echarle la culpa al lag.



Gracias! — Bolt0k (@Bolt0k) March 24, 2021

Estos nuevos servidores lanzados por Electronic Arts por el momento parecen ser exclusivos para FIFA, pero claramente son un primer paso para impulsar nuevos servidores en el país albiceleste con el resto de los juegos de la marca, como lo son It Takes Two, Apex Legends y Battlefield. Así mismo, demuestran que la región de Latinoamérica Sur está en el foco de los desarrolladores, por lo que no sería de extrañar que esta práctica sea sucedida por marcas como 2K Sports y otros desarrolladores de juegos deportivos en el futuro.

