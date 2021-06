Guerrilla Collective: los anuncios más destacados del evento de indies

En medio de todos los eventos que se avecinan, entre los que se encuentran E3 2021 y Summer Game Fest, se encuentra Guerrilla Collective, cuya segunda edición nos dio otro vistazo a los indies más interesantes del momento.

A continuación damos un repaso por los juegos más destacados que fueron mostrados: algunos ya son conocidos y otros nuevos, pero todos tienen aspectos llamativos y un gran potencial.

Anno: Mutationem

Se mostró el trailer de gameplay oficial de este RPG de acción y aventura, que representa a un hermoso mundo cyberpunk con un estilo que mezcla el 2D y el 3D.

Trifox

Anunciaron este juego de acción en el que controlamos a un zorro a lo largo de una aventura estilística y visualmente preciosa.

Moroi

Los fans del terror recibieron el anuncio de este juego bastante peculiar, que tiene una atmósfera y un apartado visual claramente inspirado en el horror.

Industria

Se dio a conocer este FPS prometedor, inspirado por Half-Life 2, BioShock, y las obras de David Lynch.

El Paso, Elsewhere

Del creador de An Airport for Aliens Currently Run By Dogs llega otro particular juego indie, esta vez en un entorno lleno de vampiros y hombres lobo.

Ultra Age

Un estilo visual a lo animé, un combate frenético y una banda de sonido a puro rock se fusionan para crear esta interesante propuesta.

Run Die Run Again

Puede que el cyberpunk esté algo trillado ya, pero los desarrolladores siguen apostando por él: esta vez con un juego que recuerda a Ghostrunner por su gameplay.

Alfred Hitchcock - Vertigo

El clásico cinematográfico recibe su propia adaptación a través de un juego narrativo, que recuerda a las obras de Telltale.

Hay muchos otros juegos indies que pueden interesarte en la transmisión completa, que podrás encontrar más abajo. Guerrilla Collective volverá en medio del E3 2021, el sábado 12 de junio, para mostrar aún más trailers y anuncios.

