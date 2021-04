La PS5 tendrá más exclusivos que cualquier otra PlayStation, según Sony

Desde su lanzamiento hace unos meses, la PS5 ha tenido muy pocos juegos exclusivos, con solo Demon's Souls, y pronto Returnal, siendo los más destacados. Otros como Horizon Forbidden West están en camino, pero lo cierto es que no habrán demasiados este año. Sin embargo, esto cambiará pronto.

El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, aseguró en una entrevista con el medio japonés Nikkei que la PS5 tendrá más exclusivos que cualquiera de las PlayStation anteriores. Contó que han estado "invirtiendo en juegos de alta calidad de forma silenciosa pero constante".

Ryan admitió que problemas como la falta de semiconductores y el teletrabajo, consecuencias del COVID-19, han afectado a la falta de juegos hasta ahora. Sin embargo, asegura que esto pronto se resolverá. También desmintió que Sony ya no tenga interés en el mercado japonés.

En 2021, PlayStation se prepara para lanzar exclusivos como Ratchet & Clank: Rift Apart y el próximo God of War, aunque algunos dudan que estos juegos no se retrasen, tal como ha sucedido con tantos proyectos en el 2021.

