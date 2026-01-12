Es tendencia:
Joan Laporta le apunta a Kylian Mbappé por su reacción post Supercopa de España: ”Debían estar muy jodidos”

El presidente del Barça se refirió a la actitud de los jugadores del Merengue de no hacerles el pasillo de honor.

Por Germán Carrara

Joan Laporta recriminó la actitud de Kylian Mbappé y del resto de los jugadores del Real Madrid de no hacerles el pasillo de honor a sus pares del Barcelona.
El post partido de la Final de la Supercopa de España que Barcelona le ganó al Real Madrid en Arabia Saudita, dejó un momento particular. Resulta que los futbolistas del elenco que comanda Xabi Alonso, si bien se quedaron en el campo de juego hasta que el Barça alzó el trofeo, decidieron no hacerle el típico pasillo de honor a sus contrincantes.

A raíz de esta situación, circularon imágenes en redes sociales en las que se lo ve a Kylian Mbappé haciendo gestos a sus compañeros para que no recrearan el reconocimiento para sus pares del conjunto blaugrana, como respuesta a los chispazos que se habían provocado durante el juego y a algunos entredichos y dedicatorias que tuvieron lugar con el pitazo final.

Al respecto de toda esta situación, el que opinó fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que cuestionó la actitud de los futbolistas del Real Madrid: “Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción”.

Después, como para dar vuelta la página y no agrandar la polémica, el mandamás de la institución de la ciudad condal, compartió su visión de lo que fue el encuentro que acabó a favor del Barcelona por un marcador de 3 a 2 (dos goles de Raphinha y uno de Robert Lewandowski, en tanto que para el Real Madrid marcaron Vinícius Júnior y Gonzalo García).

“Estábamos jugando muy bien y teníamos el partido muy controlado… Pero sí, es cierto que veía que el Madrid podía ponernos las cosas difíciles en cualquier contraataque. A pesar de eso, teníamos el control del partido y eso me daba cierta tranquilidad. Fuimos muy superiores al Madrid y podríamos haber ganado por un margen mayor”, expresó en zona mixta Joan Laporta.

Joan Laporta extendió la confianza para Hansi Flick

Hansi Flick cumplió con dos aspectos desde su arribo como entrenador del Barcelona. Por un lado, marcó la hegemonía en el Fútbol Español ganando todos los títulos locales que afrontó hasta el momento. Y por el otro, que igual está atado al primer concepto, registró una amplia superioridad en el Clásico de España con 5 victorias y una sola derrota sobre 6 enfrentamientos.

Sobre estas cifras del estratega alemán, Joan Laporta consideró: “Hansi Flick tiene contrato y estará con nosotros muchas temporadas más. Tenemos un gran entrenador que tiene contrato. Es un contrato que se hizo con el corazón y él tiene un vínculo muy fuerte con la ciudad“.

