La PS5 y la Xbox Series X tendrán una gran diferencia en el desarrollo videojuegos

Cada vez falta menos para que la nueva generación de consolas haga su lanzamiento oficial. Unos cuantos meses nos separan de la PlayStation 5 y de la Xbox de Series X. Y a pesar que tendrán características similares las consolas, la manera de abordar el desarrollo de videojuegos reportan que será muy diferente por parte de Sony y de Microsoft.

Desde hace unos años Sony se ha caracterizado por lanzar videojuegos exclusivos para su consola, muchos de ellos de sumamente exitosos. Nombres como Uncharted, The Last of Us, Horizon: Zero Dawn, God of War o Marvel's Spider-Man son claros exponentes de ello. Y con la PS5, Sony continuará enfocándose en desarrollar juegos exclusivos para la consola.

Sin embargo, el enfoque de Microsoft es totalmente diferente, y Jason Schreier, periodista de Kotaku, reporta que están comprometidos en lanzar juegos en tanto dispositivos como puedan, por lo menos en sus primeros dos años.

"El contenido que lancemos en los próximos dos años, todos nuestros juegos se podrán jugar en una gran cantidad de dispositivos", comentó Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios en una entrevista con MCV. "Queremos asegurarnos de que si alguien invierte en Xbox desde este momento, ellos sientan que han hecho una buena inversión y que estamos entregados para darles el mejor contenido", agregó.

Aunque, por supuesto, juegos AAA de desarrolladores como Ubisoft o CD Projekt Red, serán lanzados en ambas consolas al mismo tiempo. Uno de los primeros en llegar a ambas será el nuevo juego de la saga Assassin's Creed, como comenta Schreier, y serán éstos los juegos que definan qué consola es la más dominante.

