Niantic revela fecha y detalles del Pokémon GO Fest 2020

Pokémon GO nos ha deleitado con sus eventos GO Fest a lo largo del 2019, los cuales se llevaron a cabo en diferentes ciudades del mundo, como Chigaco o Dortmund. Sin embargo, ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Pokémon GO Fest 2020 se celebrará de manera virtual.

Aún así, los Entrenadores podrán comprar sus boletos para disfrutar de un evento magistral con grandes recompensas para todos los asistentes. El Pokémon GO Fest 2020 se celebrará entre el 25 y 26 de julio, y los Entrenadores se encontrarán con las siguientes novedades:

SÁBADO 25 DE JULIO

De 10:00hs a 20:00hs (Hora local)

Los Entrenadores podrán acceder a una historia de investigación especial que solo podrán obtener el Día 1.

Cinco hábitats rotativos (con temática de fuego, agua, hierba, combate y amistad) y un Pokémon destacado especial que corresponderá a la temática de cada hábitat. Estos hábitats rotarán cada hora, por lo que cada uno aparecerá dos veces durante el Día 1.

Los Entrenadores podrán colaborar en el estadio del desafío global: Esta función exclusiva del GO Fest estará disponible únicamente para quienes cuenten con boletos. En el estadio del desafío global, los Entrenadores tendrán la oportunidad de unir fuerzas para completar un desafío colaborativo cada hora. Si los Entrenadores completan un desafío, ganarán un bonus para el resto de la hora.

Los Entrenadores podrán encontrar más de 75 especies de Pokémon en estado salvaje, en incursiones y completando tareas de investigación especial.

DOMINGO 26 DE JULIO

De 10:00hs a 20:00hs (Hora local)

Los Entrenadores podrán acceder a una historia de investigación especial que solo podrán obtener el Día 2.

El resto de las características especiales serán una sorpresa, y se revelarán para los Entrenadores que hayan adquirido su boleto el mismo día.

Los boletos para el Pokémon GO Fest 2020 ya están a la venta en la tienda del juego. Los boletos cuestan USD 14.99 más impuestos y tasas (o el equivalente en su moneda local). Los boletos no se pueden adquirir con Pokémonedas.

Para adquirirlos, deberán ingresar en la Tienda del juego, tocar en la imagen del Pokémon GO Fest 2020 y elegir la opción de Comprar. Al recibir una notificación correspondiente se asegurarán de haber comprado el boleto y que la operación fue exitosa. Luego, lo encontrarán en su Bolsa.

Lee También