Conmebol presiona a la FIFA para que apruebe el Mundial de 64 selecciones en 2030

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, reafirmó el pedido a la FIFA para que en el Mundial 2030 participen 64 seleccionados.

Por Germán Carrara

Hace exactamente un año, la FIFA confirmaba, tras la reunión de su consejo, las sedes sudamericanas para la Copa del Mundo de 2030. De esa forma, Argentina, Uruguay y Paraguay oficializaron su papel como anfitriones, hasta ese momento, solo de los primeros partidos de sus respectivas selecciones, todo en función de celebrar los 100 años de la competencia, puesto que su primera edición en 1930 se llevó a cabo en Montevideo.

No obstante, fueron pasando los meses y las autoridades de las federaciones implicadas, junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, idearon un plan para intentar aumentar el protagonismo de la región, dado que con la aprobación conocida más del 97% de la competencia se desenvolvería en España, Portugal y Marruecos.

Por eso, tal como filtró Ignacio Alonso a varios medios de comunicación de Uruguay, desde Sudamérica se planteó la idea de aumentar de 48 participantes (el número de clasificados para Estados Unidos, México y Canadá 2026) a 64, en función de que todos los enfrentamientos correspondientes a las zonas de Argentina, Uruguay y Paraguay, se jueguen en estos países.

Es decir, en Argentina, por ejemplo, se disputarían sus tres compromisos de la primera ronda y los otros cruces entre los restantes integrantes. Lo mismo con Uruguay y Paraguay. De esa forma, Conmebol albergaría 18 partidos de la Copa del Mundo, con lo cual incrementaría notoriamente su intervención, todo bajo el festejo del centenario.

Al respecto, el que reafirmó esta cruzada fue Alejandro Domínguez, mediante un video publicado en las redes sociales de la entidad que preside. “Nos corresponde celebrar el centenario de la copa más importante del Mundo con la grandeza que se merece”, remarcó.

Y, enviando un claro mensaje para la FIFA, agregó: “Hoy los invito a que pongamos toda nuestra creatividad para hacer de esta ocasión una fiesta sin precedentes. Que sea participativa y abierta, y que quede grabada para siempre en la memoria de toda la humanidad. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente”.

UEFA se opone al Mundial de 64 selecciones

El principal opositor del Mundial de 64 selecciones para el 2030 es la UEFA. Así de claro lo manifestó su presidente Aleksander Ceferín meses atrás, luego de un congreso que encabezó en Belgrado, Serbia: “Esta propuesta fue quizás incluso más sorprendente para mí que para ustedes. Creo que es una mala idea”.

