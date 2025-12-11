Emelec vive uno de los momentos económicos y deportivos más deplorables de su historia, sin embargo, en este mal momento, ahora los hinchas recibe una noticia que los “alegra”. Resulta, que el ‘Bombillo’ ya ganó su siguiente partido y sumó 3 puntos.

¿El motivo de esta victoria? Resulta que el próximo partido de Emelec será contra El Nacional, pero el equipo militar ya descendió por decisión de la FEF. Por lo cual, el ‘Bombillo’ ya tiene esos 3 puntos ganados sin necesidad de presentarse en la cancha.

Asimismo, el partido no se jugaría este próximo lunes, ya que El Nacional ya recibió su castigo en firme para 2026. El ‘Bi-Tri’ se fue a la Serie B por malas administraciones, por lo cual, no solo Emelec ganó su siguiente partido, sino también lo hizo Delfín.

Para los hinchas resulta siendo una victoria de “alivio”, ya que desde Emelec se reveló que la actual plantilla no tiene planeado presentarse el próximo lunes para jugar contra el ‘Bi-Tri’ se especulaba que lo más probable era que en la cancha aparezca el equipo Sub-19.

Emelec viene de perder contra Macará y ahora con estos 3 puntos aún tiene chances de ganarse el cupo a Copa Sudamericana, pero depende de lo que pase con Aucas. El ‘Papá’ enfrenta en el próximo partido de la LigaPro a Delfín y cierra en el hexagonal ante Macará.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

ver también ¡Sorpresa total! La Copa Libertadores se podrá ver en señal abierta en Ecuador en este año

La victoria para Emelec se registrará con un marcador de 3 a 0 y eso le permite llegar a los 55 puntos, con altas probabilidades de pelear por ese cupo en la última fecha del segundo hexagonal:

En síntesis:

Emelec ganó 3 puntos por walkover debido al descenso de El Nacional a la Serie B.

ganó por walkover debido al de a la Serie B. La victoria se registrará con un marcador de 3 a 0 , elevando a Emelec a 55 puntos en la tabla.

, elevando a a en la tabla. El descenso de El Nacional a la Serie B por malas administraciones fue una decisión de la FEF para 2026.

Publicidad