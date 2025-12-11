Un argentino y un referente de Simeone, los únicos que derrotaron más veces al Real Madrid que Guardiola

Pep Guardiola volvió a vencer en la casa del Real Madrid. Manchester City remontó el tanto inicial de Rodrygo con tantos de Nico O’Reilly y Erling Haaland que suponen la mejor de las venganzas al último choque entre ambas entidades. El ex Barcelona o Bayern Múnich ya tiene un total de 14 victorias ante su eterno rival. Ganó la mitad de los choques.

En 28 partidos contra Real Madrid, Guardiola ganó 14, perdió 7 y solo empató en otros 7. Apenas José Mourinho y Carlo Ancelotti le han podido vencer en el banquillo merengue desde el año 2008 y cuando Pep legaba al primer equipo culé. Ni Zinedine Zidane, ni Manuel Pellegrini, ni Juande Ramos ni de momento Xabi Alonso pueden decir lo mismo. Eso sí, todavía no es quien más veces le derrotó en todos los tiempos.

Y es que ese premio pertenece a Helenio Herrera. 22 victorias contra Real Madrid tuvo el argentino en su paso por diferentes entidades de Europa y ante la casa blanca del fútbol. Guardiola está cerca del trono de plata eso sí, pero apenas le pasa antes del mito del Catenaccio Luis Aragonés con un total de 16 triunfos ante los merengues. Es el mentor de Diego Pablo Simeone y un mito en todos los sentidos de LaLiga.

“Ganar en el Bernabéu es una tarea muy grande, una tarea muy grande, especialmente en esta competición, no me malinterpretéis…Cinco, seis o siete jugadores vienen aquí por primera vez y tenemos que vivir esa experiencia. Vivir la victoria nos ayudará”, reflexiones de Guardiola tras una nueva toma del estadio con el que más tiene rivalidad en todos los sentidos. Ayer sobrevivió a los mejores momentos del Madrid en semanas en ataque.

Herrera y Aragonés, únicos que vencieron más a Real Madrid que Guardiola: GETTY

Quiso dejar en claro que sus jugadores merecen todos los elogios por las formas mostradas en un feudo tan hostil como el Bernabéu en la Copa de Europa. Anoche, Pep se convirtió en el DT con más victorias como visitante en la casa del Real Madrid con 7 en concreto: “Tenemos nuevos jugadores y muchas cosas. Estoy muy contento ahora de que tenemos 13 puntos en el grupo, quedan dos partidos y al menos cuatro puntos significan que estaremos entre los ocho primeros, eso es lo que queremos. Ganar en Villarreal y ahora aquí, no es fácil de hacer la verdad”.

Guardiola se rinde a su bestia negra

“A Rodrygo le he dicho que qué bueno es. Es un jugador de otro… este chico es un jugador de otro nivel. Me alegro de que haya vuelto de la lesión. Es muy muy bueno”, reconoció el entrenador del City. Goes venía de 32 partidos sin goles y anoche volvió a ser la bestia negra del catalán. Para que nos hagamos una idea, solo Mbappé, Benzema y Messi le marcaron más a su City en cuanto a la Champions se refiere.

Lo que le queda a Real Madrid y Manchester City en la Champions es claro. Los merengues deben jugar ante Mónaco como Benfica de José Mourinho antes de entrar en la segunda fase del certamen. En cuanto a Pep Guardiola y sus hombres se refiere, estos todavía deben medirse ante los Bodo y Galatasaray antes de la fiesta del segundo semestre del año. Los Skyblues vuelven a tomar el coliseo blanco.

