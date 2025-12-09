El sorteo del Mundial 2026 determinó que la Selección de Ecuador juegue contra Alemania, Curazao y Costa de Marfil. La FIFA ya publicó sedes y el fixture y ahora el valor de las entradas.
La tercera ventana de compra de entradas la abrirá la FIFA el 11 de diciembre y los precios varían dependiendo de la plataforma para la compra. Muchas empresas están vendiendo las entradas junto a otros planes como hospedaje y movilización, condicionando su precio.
Ecuador jugará en Kansas, New Jersey y Filadelfia, y los precios también están divididos según la categoría con los mejores asientos disponibles. El torneo se jugará de junio a julio en el 2026.
Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil
- Fecha: Domingo 14 de junio de 2026, 19:00
(Filadelfia)
- Entrada más barata (categoría 3): 700 dólares.
- Entrada más cara (categoría 1): 954 dólares.
Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Curazao
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026, 20:00 (Kansas)
- Entrada más barata (categoría 3): 352 dólares
- Entrada más cara (categoría 1): 709 dólares
Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Alemania
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026, 16:00 (Nueva York / New Jersey)
- Entrada más barata (categoría 3): 1140 dólares
- Entrada más cara (categoría 1): 2324 dólares.
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026
- La Selección de Ecuador debuta contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 18h00 (hora ECU) en Philadelphia.
- El segundo partido de la ‘Tri’ será el 20 de junio contra Curazao a las 19h00 (hora ECU) en Kansas City.
- El cierre de la fase de grupos de Ecuador será contra Alemania a las 15h00 (hora ECU) en New York New Jersey.