El sorteo del Mundial 2026 determinó que la Selección de Ecuador juegue contra Alemania, Curazao y Costa de Marfil. La FIFA ya publicó sedes y el fixture y ahora el valor de las entradas.

La tercera ventana de compra de entradas la abrirá la FIFA el 11 de diciembre y los precios varían dependiendo de la plataforma para la compra. Muchas empresas están vendiendo las entradas junto a otros planes como hospedaje y movilización, condicionando su precio.

Ecuador jugará en Kansas, New Jersey y Filadelfia, y los precios también están divididos según la categoría con los mejores asientos disponibles. El torneo se jugará de junio a julio en el 2026.

Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026, 19:00

(Filadelfia)

(Filadelfia) Entrada más barata (categoría 3): 700 dólares.

Entrada más cara (categoría 1): 954 dólares.

Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Curazao

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026, 20:00 (Kansas)

Entrada más barata (categoría 3): 352 dólares

Entrada más cara (categoría 1): 709 dólares

Los precios de las entradas para el partido de Ecuador vs. Alemania

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026, 16:00 (Nueva York / New Jersey)

Entrada más barata (categoría 3): 1140 dólares

Entrada más cara (categoría 1): 2324 dólares.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026