Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?

Liga de Quito finalmente no retendrá a Bryan Ramírez para el 2026 pero recibirá una fortuna por el fichaje de su extremo y lateral.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?
Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?

Bryan Ramírez sin duda fue una de las figuras de Liga de Quito en los últimos años y ahora su salida es casi confirmada. Desde la prensa revelaron que sería complicadísimo que los ‘albos’ lo puedan retener.

La periodista Johanna Calderón señaló que Bryan Ramírez seguiría su carrera en el exterior la siguiente temporada. Rumores todo el año lo han puesto en México, Brasil e incluso la Premier League.

Independientemente de su siguiente equipo, Ramírez dejará cerca de 5 millones de dólares por su traspaso. Club León, Chelsea, Arsenal, y Ceará son los equipos con los quese los vinculó.

Este año, Bryan Ramírez incluso llegó a la Selección de Ecuador de la mano de Beccacece y los hinchas piden al DT argentino que le de más minutos en partidos oficiales.

Liga de Quito tiene también ofertas por otros titulares como Ricardo Adé, Gabriel Villamil, Gonzalo Valle, Fernando Cornejo y Michael Estrada. Los ‘albos’ también están pendientes de los jugadores que pidió Tiago Nunes.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
¡Camisetazo! Mauricio Martínez volvería a LigaPro

ver también

¡Camisetazo! Mauricio Martínez volvería a LigaPro

Bryan Ramírez – LDUQ

Bryan Ramírez – LDUQ

En resumen

  • La periodista Johanna Calderón afirmó que Bryan Ramírez seguirá su carrera en el exterior la siguiente temporada.
  • El traspaso del futbolista Bryan Ramírez dejaría cerca de 5 millones de dólares a Liga de Quito.
  • Liga de Quito tiene ofertas por Ricardo Adé, Gabriel Villamil, Gonzalo Valle, Fernando Cornejo y Michael Estrada.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Camisetazo! Mauricio Martínez volvería a LigaPro
Fútbol de Ecuador

¡Camisetazo! Mauricio Martínez volvería a LigaPro

Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle

Liga de Quito vendería a uno de sus defensas titulares para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito vendería a uno de sus defensas titulares para la temporada 2026

Conmebol presiona a la FIFA para que apruebe el Mundial de 64 selecciones en 2030
Conmebol

Conmebol presiona a la FIFA para que apruebe el Mundial de 64 selecciones en 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo