Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?

Bryan Ramírez sin duda fue una de las figuras de Liga de Quito en los últimos años y ahora su salida es casi confirmada. Desde la prensa revelaron que sería complicadísimo que los ‘albos’ lo puedan retener.

La periodista Johanna Calderón señaló que Bryan Ramírez seguiría su carrera en el exterior la siguiente temporada. Rumores todo el año lo han puesto en México, Brasil e incluso la Premier League.

Independientemente de su siguiente equipo, Ramírez dejará cerca de 5 millones de dólares por su traspaso. Club León, Chelsea, Arsenal, y Ceará son los equipos con los quese los vinculó.

Este año, Bryan Ramírez incluso llegó a la Selección de Ecuador de la mano de Beccacece y los hinchas piden al DT argentino que le de más minutos en partidos oficiales.

Liga de Quito tiene también ofertas por otros titulares como Ricardo Adé, Gabriel Villamil, Gonzalo Valle, Fernando Cornejo y Michael Estrada. Los ‘albos’ también están pendientes de los jugadores que pidió Tiago Nunes.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

