¡Sorpresa total! La Copa Libertadores se podrá ver en señal abierta en Ecuador en este año

Este jueves 11 de diciembre de 2025 se ha revelado que la Copa Libertadores de 2027 a 2030 se podrá ver por señal abierta en Ecuador. Una noticia que ha sorprendido a propios y extraños. En esta edición, Liga de Quito estuvo muy cerca de la final.

¿Qué canal pasará la Copa Libertadores en abierto en Ecuador?

La CONMEBOL confirmó que el canal Ecuavisa de Ecuador adquirió los derechos de transmisión para pasar los partidos de la Copa Libertadores para el periodo 2027-2030. En la siguiente temporada, aún se mantendrán los canales que se venían usando ahora.

Los equipos ecuatorianos se han convertido en fuertes animadores de la Copa Libertadores. Equipos como Barcelona SC o Liga de Quito han llegado a semifinales en los últimos años, mientras que Independiente del Valle fue el último en jugar una final en 2016.

Los canales para ver la Copa Libertadores desde 2027 a 2030. (Captura de pantalla: CONMEBOL)

En esta temporada, Liga de Quito fue el gran animador de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de romper la hegemonía brasileña y meterse a la final del torneo. Sin embargo, se quedó eliminado en las semifinales ante Palmeiras con una histórica remontada de 4 a 0.

¿Qué equipos ecuatorianos jugarán la Copa Libertadores en 2026?

De momento, la CONMEBOL ha confirmado que estos equipos ecuatorianos están clasificados a la Copa Libertadores:

Barcelona SC estás a pocas fechas de confirmar su puesto en la siguiente Copa Libertadores, sin embargo, aún no se determina si lo hace desde la Fase 2 de clasificación, o se mete a la zona de grupos de manera directa.

