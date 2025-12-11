Uno de los jugadores más destacados en los últimos años de LigaPro es Mauricio Martínez y el volante argentino podría regresar al torneo ecuatoriano en el 2026. Lo sorpresivo es que su regreso no sería a Liga de Quito.

Según medios guayaquileños, Barcelona SC tiene entre sus opciones a ‘Caramelo’ Martínez para el 2026. El jugador acaba su contrato con Unión de Santa Fe de Argentina en diciembre.

No es la primera vez que el argentino suena para volver a Ecuador, ya Liga de Quito lo sondeo a inicios de este año y así mismo antes que fiche por el ‘Tatengue’, Independidente del Valle lo contactó.

Mauricio Martínez llegó a Liga de Quito para el 2023 y se afianzó como titular en el equipo que ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana. En el 2024 no renovó entre unos motivos, por la salida de Luis Zubeldía.

Tras la salida de Johnny Quiñónez y la posible salida de Joaquin Valiente, Barcelona va por un volante central para el 2026. El argentino también tendría opciones en su país.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Publicidad

Publicidad

ver también Últimos partidos: Los jugadores que pueden dejar Barcelona en diciembre

Mauricio Martínez – LDUQ

En resumen