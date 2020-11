Todos los Pokémon de Kalos que llegan a Pokémon GO en diciembre

Ayer por la tarde desde Niantic nos sorprendieron, anunciando la llegada de un nuevo evento que lo cambiará todo en Pokémon GO desde el próximo mes de diciembre. Se trata de GO Beyond, y estará enfocado en nuevos niveles para los Entrenadores y Pokémon, nuevos eventos por estaciones y, claro, la llegada de los Pokémon de Kalos, con la Sexta Generación.

A partir del 2 de diciembre, comenzarás a encontrarte nuevos Pokémon de Kalos en estado salvaje, mediante evoluciones o al eclosionar huevos. Y a continuación detallamos los Pokémon que llegarán en esta primera oleada.

¡Hora de acumular Poké Balls, Entrenadores! ¡Los Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kalos vendrán a Pokémon GO! �� https://t.co/vXJzhZxXtE pic.twitter.com/aoqqzRtKO7 — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) November 19, 2020

POKÉMON DE KALOS EN POKÉMON GO:

• Chespin/Quilladin/Chesnaught

• Fennekin/Braixen/Delphox

• Froakie/Frogadier/Greninja

• Bunnelby/Diggersby

• Fletchling/Fletchinder/Talonflame

• Litleo/Pyroar (Ambas formas)

• Klefki (Sólo en Francia)

Además, desde el 2 de diciembre y hasta el 8 del mismo mes, habrá un evento por el cual estos Pokémon aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje.

