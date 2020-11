Podrás subir a Nivel 50 en Pokémon GO a partir de diciembre

Pokémon GO lleva ya cuatro años de existencia, y la mayoría de los Entrenadores que han acompañado el juego a lo largo del tiempo ya se encuentra en el nivel máximo del juego (40), por lo que el nuevo evento GO Beyond les permitirá alcanzar nuevos límites, tanto en nivel como en experiencia del juego.

NIVEL 50

La novedad más destacada es que, por primera vez en cuatro años, el nivel máximo será expandido y ahora los Entrenadores podrán subir hasta el Nivel 50. Además, se redistribuirán los valores de experiencia necesarios para subir de nivel y lo que se gana por cada acción en el juego, para que sea más fácil alcanzar nuevos niveles. Y habrá recompensas por ello...

• Los Entrenadores que alcancen el Nivel 40 antes del 31 de diciembre recibirán un título de Legado Entrenador 40 y recompensas exclusivas.

• Desde el 18 de noviembre y hasta el 31 de diciembre habrá doble XP por captura.

Por otra parte, superar el Nivel 40 será todo un reto, ya que habrá que completar desafiantes investigaciones entre niveles, las cuales puedes ver en esta nota.

POKÉMON DE KALOS

Continuando con el evento GO Beyond, a partir del 2 de diciembre comenzarás a encontrarte nuevos Pokémon de Kalos en estado salvaje, mediante evoluciones o al eclosionar huevos. Estos Pokémon serán los siguientes:

• Chespin/Quilladin/Chesnaught

• Fennekin/Braixen/Delphox

• Froakie/Frogadier/Greninja

• Bunnelby/Diggersby

• Fletchling/Fletchinder/Talonflame

• Litleo/Pyroar

• Klefki (Sólo en Francia)

Además, desde el 2 de diciembre y hasta el 8 del mismo mes, habrá un evento por el cual estos Pokémon aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje.

EVENTOS DE TEMPORADAS Y ESTACIONES

Finalmente, gracias a GO Beyond llegará un cambio general en Pokémon GO, destacando las diferentes estaciones, por lo que cada 3 meses habrá grandes cambios en el juego. Puedes ver todos los cambios aquí, pero se destacarán los cambios de Pokémon que aparecerán según la estación, Pokémon exclusivos por hemisferio y eventos tematizados.

En los próximos días iremos actualizando nuestro portal con las novedades específicas para cada uno de estos nuevos eventos de Pokémon GO.

