Lamine Yamal y un récord con el que superó a Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé

Lamine Yamal no solo festeja por estas horas la obtención de la Supercopa de España. A la victoria contra Real Madrid en Arabia Saudita se le suma un récord donde la joya del Barcelona confirma su ascenso tanto dentro como fuera de las canchas. Superó a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

Y es que como indican portales de la talla de Football Benchmark, Yamal fue el jugador que más creció en sus redes sociales cuando hablamos de número de seguidores. Un total de 38 millones de personas se encuentran atentas a todos su movimientos en las plataformas de mensajería. El ascenso es de un 58% en comparación a los 12 meses del año 2024. Ojo, por que solo Raphinha o Pedri (con un crecimiento del 66% y 78%), tuvieron mayor crecimiento en cuanto a porcentajes en redes se refiere.

Yamal es una figura global. Con solo 18 años parece haberse consolidado como el gran referente post Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino creció, según los datos indicados, cerca de 6 millones de seguidores o lo mismo que un 1%. En cuanto al portugués se refiere, su aventura en Riad da para 21.7 millones de fans más en sus redes, dato que va de la mano con un crecimiento del 3% a nivel general.

Ni siquiera figuras como Erling Haaland aparecen el top creado por Football Benchmark. Kylian Mbappé, por ejemplo, solo sumó 7.4 millones más en cuanto a seguidores se refiere. Un crecimiento del 6% lejano del 20% de Vinicius y del mencionado 58% de Lamine Yamal. Es el favorito de las nuevas generaciones y una marca tanto dentro como fuera del césped.

Raphinha, Marcus Rashford, Robert Lewadnowski o Trent Alexander Arnolrd, no en vano jugadores del Real Madrid o Barcelona, son los otros casos mencionados por Football Benchmark a la hora de marcar los jugadores que más creciendo en cuanto a redes se refiere. El joven del conjunto culé, máximo ascendente de unas plataformas de mensajería donde las nuevas generaciones le señalan como el heredero de los Messi o CR7.

