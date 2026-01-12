El mensaje de resignación del entrenador de Wolfsburgo tras caer 8-1 ante Bayern Munich de Luis Díaz

Daniel Bauer, entrenador del Wolfsburgo, dio la cara ante los medios de comunicación presentes en el Allianz Arena después de la derrota por 8 a 1 frente al Bayern Múnich de Luis Díaz. El colombiano anotó sus primeros goles del año 2026 en una fecha marcada por la pegada del equipo de Vincent Kompany en la segunda parte. En el conjunto verde se pide perdón y se quedan en la posición número 14 de un torneo que en este momento les tiene únicamente a 3 puntos del descenso.

“En resumen, ha sido una derrota muy, muy decepcionante, muy, muy amarga. Y por la segunda parte, creo que tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados, que han hecho un gran esfuerzo para apoyarnos con este tiempo. Han sido dos mitades muy diferentes. Creo que en la primera parte mostramos mucho de lo que nos habíamos propuesto”, reflexiones de Bauer tras una de las goleadas más importantes del historial entre ambas instituciones. Bayern Múnich sigue invicto en casa.

No todo fueron alegrías para un Bayern que se desató en la segunda mitad. Durante la primera parte, Wolfsburgo llegó incluso a igualar el marcador sobre el minuto 13 y tuvo varias situaciones antes de que justamente Luis Díaz en el minuto 30 volviese a inclinar la balanza en favor del equipo de Kompany. A partir de la llegada del segundo asalto, se dio un vendaval ofensivo que en poco más de 40 minutos le dio 6 goles al actual líder de la Bundesliga. Bauer lamenta las dos caras de su equipo.

Entiende que los errores mostrados fueron vitales para una diferencia en el marcador que no se percibía en la primera parte: “Mostramos mucho de cómo debe ser nuestra idea de juego en general. Fuimos valientes y, en realidad, ejecutamos el plan de juego casi al 100 %. En la primera parte, tenemos que aprovechar mejor las ocasiones que tenemos, con remates libres de marca alrededor del área. Contra un equipo como el Bayern, tienes pocas ocasiones, así que tienes que aprovecharlas mejor. En la segunda parte, algunos de los goles en contra fueron demasiado fáciles”.

Bayern le marcó 6 goles al Wolfsburgo solo en la segunda parte: GETTY

Los de Vicent Kompany se encuentran ahora mismo como líderes del campeonato con 44 puntos de 48 posibles. Ganaron 14 de las primeras 16 jornadas con un total de 63 goles a favor y apenas 12 en contra. El empate del Borussia Dortmund a lo largo de las últimas horas frente al Eintracht Frankfurt hace que la diferencia entre el primero y el segundo de la competencia quede en un total de 11 unidades. No hemos llegado al final de la primera vuelta y todo hace pensar con que nuevamente, la Bundesliga viajará a la capital de Baviera.

Publicidad

Publicidad

Lo que más le gustó a Kompany del 8-1 a Wolfsburgo

El entrenador belga no dudó en sus reflexiones alrededor de una goleada marcada por la diferencia de puntería entre la primeros y la segunda mitad. Aplaudió la actitud de sus hombres incluso con el partido ya sentenciado y elogió por todo lo alto la capacidad de ofensiva de los suplentes para aportarle dinamismo en ataque al líder del campeonato. La mentalidad voraz de otros tiempos se empieza a ver como nunca en un equipo que marcha invicto en lo que vamos de Bundesliga.

“Lo aprovechamos bien. Son esos momentos en los que el marcador está 5-1, 6-1 o 7-1 y, aun así, seguimos adelante, seguimos presionando e intentamos marcar más goles. Eso me gusta mucho. Y luego está también esa mezcla: que entran jugadores jóvenes, pueden demostrar su valía, pero aun así no perdemos la identidad del FC Bayern”, palabras de Kompany en rueda de prensa. Se viene Koln y RB Leipzig en esta semana.

Datos claves

Daniel Bauer , técnico del Wolfsburgo, pidió disculpas tras perder 8-1 ante el Bayern .

, técnico del Wolfsburgo, pidió disculpas tras perder ante el . El Bayern Múnich de Luis Díaz suma 44 puntos tras ganar 14 de 16 jornadas.

de suma tras ganar 14 de 16 jornadas. El Wolfsburgo se sitúa en la posición 14, a solo 3 puntos del descenso directo.

Publicidad

Publicidad

ver también Guardiola podría quitarle un nuevo compañero a Luis Díaz por Bayern Múnich