La dura sanción que recibirá Abdullah Matuq en Arabia Saudí por escupir a un árbitro

En el partido que el Al Taawoun y Al Shabab jugaron este último fin de semana en el King Abdullah Sport City Stadium de la ciudad de Buraydah, en uno de los duelos correspondientes a la Jornada 13 de la Pro League de Arabia Saudita, se vivió un momento tan insólito como repudiable entre uno de los futbolistas y el árbitro principal.

Resulta que Abdullah Matuq se arrimó hacia el colegiado para recriminarle una de sus últimas intervenciones en un compromiso en el que su equipo se quedó con las manos vacías. Por tal efusivo reclamo, vio la tarjeta amarilla. Pero lejos de alejarse de la zona para evitar agravar el castigo, el delantero del Al Shabab hizo gestos mientras que se retiraba hacia la zona de camarines.

Pero no terminó ahí. En un momento se detuvo, se dio vuelta y escupió hacia la dirección en la que se encontraba la autoridad. Lo más increíble es que en el momento que ocurrió el hecho principal, Majed Mohammed Al-Shamrani, el juez en cuestión, no percibió el instante en el que el futbolista de 22 años lo salivó. Por eso fue llamado por sus asistentes del VAR que reaccionaron a pesar de que el partido ya estaba terminado.

Incluso, los colaboradores del cuerpo técnico de Imanol Alguacil, estratega del Al Shabab, debieron llamar a Abdullah Matuq para que retornara al campo de juego, pues le esperaba Al-Shamrani para mostrarle la tarjeta roja, razón por la cual se perderá el compromiso de este miércoles 14 de enero frente al Neom Sport Club.

De igual modo, ese será el mal menor para el jugador, dado que el árbitro elevó un informe al comité de disciplina de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, que deberá apoyarse en el reglamento para informar una sentencia. Y al respecto, medios de comunicación del país de Medio Oriente reportan que la pena puede llegar a ser de hasta 6 meses.

Abdullah Matuq se perderá el choque con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Si bien resta esperar el castigo, es casi un hecho que Abdullah Matuq se perderá el compromiso del Al Shabab frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, pautado para este sábado 17 de enero en el Al -Awwal Park de Riad por la fecha 15 de la Liga Pro de Arabia Saudita.