Pokémon GO realizará pruebas de reajuste de Experiencia en el juego

Como se venía hablando desde hace tiempo, Niantic buscará realizar un ajuste en la experiencia que ganan los Entrenadores en Pokémon GO -y que les permite subir de nivel-, por lo que comenzará con las pruebas de estos ajustes desde éste mismo lunes.

A partir del 9 de noviembre, las pruebas se comenzarán a realizar en Australia y Nueva Zelanda, y durante ellas, los Entrenadores recibirán nuevos valores de Experiencia de sus actividades diarias, como lo son la Captura de Pokémon, Eclosión de Huevos y demás tareas. Estas pruebas durarán hasta el 16 de noviembre y de ser positivas para los desarrolladores, podrían llegar a extenderse al resto de los países.

Sin embargo, no es la única novedad que Niantic tiene para nosotros, y es que la Caja Diaria Gratuita que los Entrenadores de todo el mundo pueden encontrar en la Tienda de Pokémon GO, comenzará a dar diferentes objetos, dependiendo las necesidades de los Entrenadores en particular.

Durante la Semana de la Animación 2020, ¡Pikachu Gorra Trotamundos aparecerá en estado salvaje! #PokemonGO pic.twitter.com/18e5ObPMCV — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) November 8, 2020

Recuerda que a partir de este mismo lunes se dará inicio a la Temporada 5 de la Liga Combates GO, el modo "competitivo" de Pokémon GO, y llegará con varias novedades, nuevas copas, movimientos y recompensas, las cuales puedes revisar en esta guía, completa con todos los detalles que entregó Niantic al respecto.

