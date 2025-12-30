Barcelona SC se encamina a una temporada 2026 con una renovación total de la plantilla. Los amarillos dejarán salir a varios jugadores, pero ahora también tendrá la “renovación” de algunos jugadores, puesto que, varios futbolistas se quedarán en la plantilla.

De acuerdo a la revelación de León Gabryel Pacheco, los jugadores que se quedarán en Barcelona SC: K. Pinargote, J. Contreras, B. Carabalí, X. Arreaga, A. Rangel, G. Vallecilla, B. Castillo, Y. García, J. Montaño, J. Gomer, J. Rojas, M. Parrales.

Sorprende que algunos jugadores como Xavier Arreaga o Byron Castillo se queden para la siguiente temporada. Ya que ambos jugadores eran muy discutidos por la hinchada amarilla y también su rendimiento no había sido el mejor.

Los amarillos también analizan la salida de otros jugadores como Octavio Rivero, Ignacio De Arrubarrena, entre otros jugadores. Varios de estos futbolistas terminan contrato, mientras que otros están separados del club por problemas con la directiva.

Xavier Arreaga se quedaría en Barcelona SC. (Foto: Imago)

También se reveló desde Barcelona SC, que la directiva amarilla está analizando en reducir el presupuesto, lo cual implicaría una renovación de contrato con algunos jugadores, pero bajando su salario. Mientras que no se mantendrá a otros que cobran un gran salario.

Los números de Xavier Arreaga en esta temporada con Barcelona SC

Arreaga se volvió uno de los más discutidos en Barcelona SC, porque el defensa ecuatoriano también fue uno de los que más tiempo estuvo en cancha. El central jugó, en la temporada anterior, 39 partidos entre todas las competencias. Estuvo en cancha poco más de 3.300 minutos.

Los torneos que jugará Barcelona SC en 2026

En la temporada 2026, Barcelona SC jugará la LigaPro y la fase 2 de la Copa Libertadores. En esa instancia del torneo CONMEBOL se tendrá que enfrentar a Argentinos Juniors. Por lo cual, en febrero, el ‘Ídolo’ ya tiene que tener una plantilla construida.

