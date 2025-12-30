Bryan Ramírez fue la gran figura de Liga de Quito, ya que en esta temporada brilló a nivel ofensivo y defensivo. Sin embargo, el jugador ecuatoriano sorprendió a todos con su nueva decisión. Porque terminó rechazando a un equipo de Argentina para irse a la MLS.

Según trascendió, Bryan Ramírez terminó rechazando a Talleres de Córdoba. El club estuvo muy interesado en su fichaje, pero el volante ecuatoriano acabó desistiendo de esa posibilidad. Ya que el futbolista vio con mejores ojos mudarse a la MLS.

En Estados Unidos estaría el futuro de Bryan Ramírez. El jugador ecuatoriano se marcharía a jugar en Cincinnati FC, que es el que está más cerca de hacerse con su contratación. Desde Brasil también estuvieron muy interesados en el jugador ecuatoriano.

Ramírez fue la gran figura de Liga de Quito en esta temporada y se esperaba que el jugador ecuatoriano dé un salto más “convencional” a otro club grande del continente para luego llegar a Europa. No obstante, el camino parece ser otro para el volante/delantero.

Bryan Ramírez dejaría Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las siguientes horas se confirme el futuro de Ramírez, lo único seguro es que el jugador dejará Liga de Quito y se mudaría a un nuevo club en la siguiente temporada. LDU podría ganar una importante cantidad de dinero por dicha transferencia.

Los números de Bryan Ramírez en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Bryan Ramírez jugó con Liga de Quito un total de 49 partidos entre todas las competencias. El ex jugador de Cumbayá, marcó 7 goles y dio 6 asistencias en toda la temporada. Lleva en cancha poco más de 3.900 minutos.

El valor de mercado de Bryan Ramírez

Según la información de Transfermark, Bryan Ramírez tiene un valor de mercado de 3 millones de dólares. Tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2029, por lo cual, el futbolista ecuatoriano se iría dejando una importante suma de cantidad de dinero.

