Patrik Mercado es el siguiente jugador ecuatoriano que podría dar el salto a Europa. El volante tricolor puede ser vendido a un gigante como el Sevilla, que en las últimas horas ha tomado la delantera por su contratación. El club de La Liga ya negociaría con IDV por su transferencia.

En Sevilla ven a Patrik Mercado como una pieza clave para el armado del club. El joven volante ecuatoriano llegaría en el mes de enero para reforzar a un equipo que vivió buenos momentos en este primer semestre, pero que es muy irregular y no puede asentarse en los primeros lugares.

En las últimas horas, también se confirmó que Braga hizo una nueva oferta para quedarse con Patrik Mercado. Los de Portugal también lo vienen siguiendo desde hace varias semanas, no obstante, en la escala de preferencias de Mercado aparecen debajo de Sevilla.

Otro equipo que aún podría ofertar por el ecuatoriano es Wolverhampton, no obstante, su mal rendimiento en esta temporada en la Premier League y su descenso casi seguro ponen a todos a dudar de una posible contratación para 2026.

Patrik Mercado muy cerca de este equipo de Europa. (Foto: GettyImages)

Todo parece dado para que Patrik Mercado deje Independiente del Valle en la siguiente temporada. El ecuatoriano estuvo a nada de salir en mitad de esta temporada, pero se decidió no venderlo porque el club lo quería para pelear por la Copa Sudamericana y LigaPro.

Las estadísticas de Patrik Mercado en esta temporada

En esta última temporada con Independiente del Valle, Patrik Mercado pudo jugar un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 11 asistencias. El futbolista pasa por su mejor nivel y ahora mismo su valor de mercado llegó a los 5.5 millones.

