Juan David Arizala sonó muy fuerte para llegar al AC Milan en este mercado de fichajes, sin embargo, la joven estrella colombiana rechazó al equipo de las 7 Champions. A todos sorprendió esta decisión, porque de todos modos su destino será Italia, pero aceptaría la propuesta de Udinese.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, Arizala rechazó la oportunidad de jugar para AC Milan, porque el jugador colombiano quiere un proyecto que le asegure minutos en primera división y no llegar a un equipo que lo termine cediendo a otro y así ir por Europa.

Arizala está ilusionado con la posibilidad de jugar para Selección Colombia en el Mundial de 2026, de ahí que, el futbolista esté buscando algún equipo en el que pueda ser titular y mejorar el nivel que ya vino mostrando en el equipo Sub-20 de Colombia.

Ambas propuestas, la de Milan y Udinese, eran de 3 millones para el DIM, por lo cual, todo indica que la decisión pasó netamente por Juan David. El futbolista cumpliría con todos los requisitos previos ahora en el mes de enero para ya vincularse a Udinese.

Aunque Arizala también se puede mover en posiciones de ataque, el jugador colombiano demostró una increíble solvencia como lateral izquierdo. De hecho, en el Mundial Sub-20, donde se dio su gran explosión, mostró un gran nivel jugando como lateral.

Publicidad

Publicidad

Los números de Juan Arizala en esta temporada

ver también Radamel Falcao muy cerca de ser jugador de Emelec: ¿Qué falta para su fichaje?

En todo lo que pasó de temporada, con la camiseta del DIM, Juan Arizala jugó un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. El joven colombiano tiene un valor económico de 1 millón de euros, de acuerdo a transfermark.

Encuesta¿Qué equipo elegirías tú? ¿Qué equipo elegirías tú? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Juan David Arizala rechazó al AC Milan para fichar por el Udinese en enero.

rechazó al para fichar por el en enero. El DIM recibirá 3 millones de euros por el traspaso del lateral colombiano.

recibirá de euros por el traspaso del lateral colombiano. El futbolista Juan David Arizala disputó 30 partidos y marcó dos goles esta temporada.

Publicidad