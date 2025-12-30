Joel Ordóñez sería vendido por más de 40 millones ¿Cuánto ganaría Independiente del Valle?

Independiente del Valle formó a Joel Ordóñez y luego lo terminó transfiriendo a Brujas, por más de 6 millones, ya que ese fue el pago que se hizo por su cláusula de rescisión. IDV, a diferencia de otras negociaciones, no se quedó con un porcentaje del pase.

Sin embargo, porque aunque no tiene porcentaje del pase de Joel Ordóñez, Independiente del Valle ganaría por una transferencia del central. El equipo ‘Rayado’ ganará el 5% de la transferencia del jugador tricolor por el famoso Fondo de Solidaridad de la FIFA.

Este fondo contempla un ingreso para aquellos equipos que formaron al jugador, que es lo que hizo Independiente del Valle con Joel Ordóñez entre 2020 y 2022. Por lo cual, el club recibirá un ingreso extra si el jugador es vendido en el mes de enero, o en otro momento.

Si la transferencia de Joel Ordóñez supera los 40 millones de euros, como se viene especulando, Independiente del Valle ganaría más de 1.5 millones por la venta del jugador ecuatoriano. El futbolista tricolor está muy cerca de llegar a un acuerdo con Liverpool.

Joel Ordóñez jugó en LigaPro con la camiseta de IDV. (Foto: StudioFutbol)

Ordóñez también registra un paso formativo por Norteamérica y Deportivo Azogues, de acuerdo a Transfermark. Por lo cual, estos clubes también podrían recibir un ingreso por Ordóñez. El central tricolor tendría todo encaminado para una venta en el mes de enero.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. Si la transferencia se realiza en el mes de enero podría llegar a los 40 millones o más. Pero si el ecuatoriano, es vendido tras un gran Mundial en 2026, podría ser transferido por una cifra aún más grande.

Los números de Joel Ordóñez en la temporada

En lo que va de temporada, con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez pudo jugar un total de 23 partidos, y es que no comenzó con regularidad la temporada, por la novela de su transferencia a Francia. Lleva 1 gol en el año en poco más de 1.862 minutos.

