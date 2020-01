Revelados los requisitos para Warcraft 3 Reforged en PC ¡30 GB de espacio en el disco duro!

Hace algunas semanas Blizzard dio a conocer la grandiosa novedad de que el remake de Warcraft 3 llegaría muy pronto. Y recientemente la compañía reveló los requisitos que tu PC deberá cumplir para poder disfrutar de Warcraft 3 Reforged.

El clásico juego de estrategia en tiempo realcontará tanto con la versión original remasterizada, como con su expansión The Frozen Throne, pero claro, sus gráficos renovados y más de 60 misiones rediseñadas implican un costo importante de reuquisitos, los cuales repasamo a continuación:

Requisitos Mínimos

Sistema Operativo: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (última versión)

Procesador: Intel® Core® i3-530 o AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 o superior

Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® GTS 450 o AMD Radeon™ HD 5750 o superior

Memoria: 4 GB RAM

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Conexión a internet de banda ancha

Mouse y teclado

Resolución de pantalla mínima: 800 x 600

Requerimientos recomendados

Sistema Operativo: Windows® 10 64-bit (última versión)

Procesador: Intel® Core™ i5-6400 r AMD Ryzen™ 7 1700X or better

Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ R9 280X or better

Memoria: 8 GB RAM

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Conexión a internet de banda ancha

Mouse y teclado

Resolución de pantalla mínima: 800 x 600

Claro, los requisitos aún distan de ser imposibles de conseguir y cualquier PC con algunos años de vida será capaz de correrlo sin dificultades. No obstante, es importante destacar los 30GB de espacio disponible que requiere el juego en el disco duro, lo cual podría ser un problema para algunos.

Warcraft 3 Reforged también renovó el modo multijugador, al igual que los personajes y escenarios del juego. Las cinemáticas y sus voces fueron regrabadas para una mejor experiencia de los jugadores.

El juego ya se puede obtener desde la tienda de Blizzard, pero recuerda antes asegurarte que cuentas con los requisitos para poder correrlo.

